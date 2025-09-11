„Polsko je náš blízký a spolehlivý spojenec a naši pomoc tak považuji za naprostou samozřejmost. Důležité je, aby pomoc přišla rychle a dali jsme tak Rusku najevo naši jednotu. Jednotku jsme připraveni vyslat v řádu dnů,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová.
O pomoc požádala Varšava v souvislosti se středečním bezprecedentním narušením vzdušného prostoru ruskými drony. Černochová se na vyslání vrtulníkové jednotky dohodla po telefonátu se svým polským protějškem Wladyslawem Kosiniak-Kamyszem.
„Polsko má nejlepší spojence – nejsme sami – společně můžeme být dostatečně silní, aby nás nikdo nechtěl zkoušet. Děkujeme za rychlou podporu,“ vzkázal šéf polské obrany.
Vrtulníky Mi-171Š v úpravě pro speciální operace jsou vyzbrojeny kulomety a mohou sestřelovat nízko letící cíle, jako jsou právě drony. „Do Polska jsme připraveni znovu vyslat naši vrtulníkovou jednotku pro speciální operace z 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Počet vojáků bude upřesněn podle aktuální situace a možností logistické podpory, nepřesáhne však 150 vojáků. Počítáme s nasazením na dobu do tří měsíců.,“ poznamenal náčelník Generálního štábu Karel Řehka.
Připomněl, že vrtulníková jednotka v Polsku již v posledních letech působila. Letci cvičili s polskými speciálním silami a loni se zapojili do pomoci při katastrofálních povodních, které Polsko postihly.
Vyslání vojáků umožňuje aktuální mandát na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany na roky 2025 a 2026, který schválil Parlament České republiky v loňském roce. V jeho rámci může být v rámci posílení obrany východní hranice NATO v Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku vysláno celkem do 2 000 vojáků. Aktuálně čeští vojáci v rámci tohoto mandátu působí na Slovensku, v Litvě a v Lotyšsku.