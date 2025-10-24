Poslední exemplář Mi-8 s trupovým číslem 0836 vyrobený v roce 1988 nalétal přes 5 150 hodin a až do letoška zůstával v aktivní službě. Podle velitele základny Jaroslavy Falty stroje Mi-8 patřily k typům, které definovaly dopravní letectvo. „Mnozí z nás s ním strávili velkou část kariéry, proto dnešní rozloučení vnímáme s úctou a hrdostí,“ uvedl.
Robustní vrtulníky sovětské výroby různých verzí sloužily v československém, později českém letectvu od roku 1967. Zajišťovaly kromě běžných přepravních, transportních, výsadkových i specifické úkoly včetně přepravy přepravy prezidentů a dalších nejvyšších představitelů státu a armády.
Významným milníkem byl přelom roku 1988 a 1989, kdy byly do Kbel dodány čtyři vrtulníky Mi-8 v salonní verzi s označením „PS“ určené pro přepravu ústavních činitelů. V roce 1992 připadl jeden stroj po rozdělení republiky Slovensku. Zbývající tři stroje byly později modernizovány – došlo k rozšíření kapacity na 15 cestujících a k instalaci meteorologických radarů, které umožnily bezpečný provoz i v náročných povětrnostních podmínkách.
Stroje řady Mi-8 patří doposud mezi nejrozšířenější na světě. Především díky jednoduché a bezproblémové konstrukci s příznivým poměrem mezi užitnými vlastnostmi, cenou stroje i náklady na provoz. V současnosti podle různých odhadů létá na světě několik tisíc kusů řady Mi-8 a následných modernizací.
Rozloučení s typem Mi-8 je nejen symbolickým koncem jedné éry v dějinách kbelského dopravního letectva, ale i připomínkou obětavé práce generací techniků, palubních inženýrů, pilotů, letušek a příslušníků základny, kteří se o tyto stroje po celou dobu jejich služby s profesionalitou starali.
„Na jednu stranu je úctyhodné, jak dlouho a jak spolehlivě sloužil k naší přepravě, na druhou stranu podobné muzejní kousky, jako jsou u pozemního vojska třeba bojová vozidla BVP-2, ukazují na obrovský vnitřní dluh a podfinancovanost české armády,“ podotkla ministryně obrany Jana Černochová (ODS).
Vrtulníkovou přepravu bude nyní základna zajišťovat dvěma vrtulníky Mi-17, které jsou vybaveny speciální zástavbou pro přepravu osob včetně VIP. Jedná se o dočasné řešení do doby, než bude vrtulníkové dopravní letectvo vybaveno novou platformou.