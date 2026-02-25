Střídání jednotky „Heli unit“ má proběhnout v březnu, potvrdila armáda na svých webových stránkách. Vůbec poprvé armáda nasadí do zahraniční mise dva nové vrtulníky americké vrtulníky UH-1Y Venom.
„Nasazení přichází v reakci na zhoršenou bezpečnostní situaci v regionu, kdy na polské území v minulosti pronikly ruské bezpilotní prostředky. Česká vrtulníková jednotka se proto zaměří především na působení proti nízkoletícím cílům a posílení ochrany vzdušného prostoru Polska,“ uvedl velitel 22. základny vrtulníkového letectva Slíva.
Kromě pilotů tvoří v pořadí už 5. jednotku také specialisté inženýrsko-letecké služby, logistici a další odborný personál zajišťující plnou operační soběstačnost.
Nasazení předcházela několikaměsíční intenzivní příprava. Posádky systematicky procvičovaly postupy pro ničení bezpilotních letounů. Zkušenosti z Ukrajiny ukazují, že právě vrtulníky se pro zneškodňování takových cílů výborně hodí.
Armáda má od roku 2024 ve výzbroji tucet nových vrtulníků americké výroby Venom (8 strojů) a Viper (4 stroje) a před časem získala darem od USA dalších osm starších strojů, které ovšem musí projít modernizací.