    Vrtulníky Venom poprvé zamíří do mise. Budou chránit nebe nad Polskem

    25. února 2026  19:24
    Česká armáda střídá vrtulníkovou jednotku, která se podílí na ochraně vzdušného prostoru Polska po loňském bezprecedentním narušení ruskými drony. Poprvé do mise zamíří nové víceúčelové vrtulníky UH-1Y Venom.  

    Vrtulník Venom českých vzdušných sil na Dnech NATO v Ostravě | foto: Lubomír Světnička, natoaktual.cz

    Střídání jednotky „Heli unit“ má proběhnout v březnu, potvrdila armáda na svých webových stránkách. Vůbec poprvé armáda nasadí do zahraniční mise dva nové vrtulníky americké vrtulníky UH-1Y Venom.

    „Nasazení přichází v reakci na zhoršenou bezpečnostní situaci v regionu, kdy na polské území v minulosti pronikly ruské bezpilotní prostředky. Česká vrtulníková jednotka se proto zaměří především na působení proti nízkoletícím cílům a posílení ochrany vzdušného prostoru Polska,“ uvedl velitel 22. základny vrtulníkového letectva Slíva.

    Kromě pilotů tvoří v pořadí už 5. jednotku také specialisté inženýrsko-letecké služby, logistici a další odborný personál zajišťující plnou operační soběstačnost.

    Nasazení předcházela několikaměsíční intenzivní příprava. Posádky systematicky procvičovaly postupy pro ničení bezpilotních letounů. Zkušenosti z Ukrajiny ukazují, že právě vrtulníky se pro zneškodňování takových cílů výborně hodí.

    Armáda má od roku 2024 ve výzbroji tucet nových vrtulníků americké výroby Venom (8 strojů) a Viper (4 stroje) a před časem získala darem od USA dalších osm starších strojů, které ovšem musí projít modernizací.

