14:03

Modernizace české armády bude jedním z hlavních motivů zářijových Dnů NATO v Ostravě. Široké veřejnosti se vůbec poprvé představí v akční ukázce nové vrtulníky Venom a Viper. Největší bezpečnostní show v Evropě podle organizátorů rovněž připomene dvě významná výročí - 75 let vzniku NATO a 25 let od vstupu České republiky do této aliance.