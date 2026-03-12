Podle Bartoška stát čelí infiltraci ruských zájmů v okolí premiéra. Lidovci proto žádají prověření poradkyně Natálie Vachatové. „Dnes jsem premiéra Andreje Babiše požádal o prověření poradkyně pro svobodu projevu Natálie Vachatové,“ uvedl Bartošek.
Poradkyně premiéra pro „svobodu projevu“ má podle něj prokazatelné vazby na ruské propagandistické struktury. V minulosti vystupovala na dezinformační a propagandistické platformě Sputnik, která je v ČR blokována, zpochybňovala vinu Ruska na sestřelení civilního letu MH17 nad Ukrajinou a její rodinné podnikání je napojeno na sankcionovanou banku Sberbank.
Podle Bartoška je nepřípustné, aby o svobodě projevu radil premiérovi člověk, který aktivně pomáhal ruské propagandě a má vazby na ruský byznys. Někdo, kdo svými činy jednoznačně popírá svobodu projevu nemůže přeci ve stejné věci radit premiérovi České republiky.
„BIS roky varuje před hybridními operacemi a premiér si tyto ‚přátele Ruska‘ pouští až do obýváku,“ podotkl Jan Bartošek. Po premiérovi požaduje okamžité ukončení spolupráce s Vachatovou a prověření jejího bezpečnostního profilu.
Natálie Vachatová, která se v lednu stala poradkyní Andreje Babiše pro oblast svobody projevu, v minulosti dávala rozhovory ruské státní dezinformační agentuře Sputnik News.
Tam však její vazby na Rusko nekončí. V Rusku totiž působí také její bratr Fedor, který se tam přestěhoval z České republiky, a rozjel v Rusku byznys. Má řídit inkasní společnost s obratem v řádu miliard rublů. Jako generální ředitel zastupuje zájmy společnosti i ve vztahu k ruské vládě. Upozornil na to bezpečnostní analytik Roman Máca s odkazem na informace ruského webu Life.ru.
Vachatová má být rovněž s poslanci SPD a ANO spoluautorkou kontroverzního návrhu zákona namířeném proti neziskovým organizacím a inspirovaném ruským modelem.
Zakažte pohyb čínských vozidel
Bartošek zároveň upozornil, že zatímco česká vláda jako v případě poradkyně premiéra podceňuje bezpečnostní rizika, strategický sektor musí jednat sám.
S odkazem na oznámení, že společnost Orlen Unipetrol od čtvrtka 11. března zakázala vjezd vozidel čínské výroby do svých areálů, žádá vládu, aby zakázal pohyb čínských vozidel u všech objektů kritické infrastruktury. Důvodem je podle něj možné ohrožení energetické bezpečnosti.
Čínské elektromobily totiž fungují jako pojízdné sběrny dat. Jsou vybaveny technologií LiDAR, která pomocí laserových impulzů vytváří precizní 3D modely okolí a může tato data odesílat čínské administrativě.
Čínské firmy musí ze zákona spolupracovat s tamními tajnými službami, proto mohou představovat tato vozidla v blízkosti kritické infrastruktury systémové riziko, na které již dříve reagovala řada států. Například Polsko, USA či Izrael. Před riziky spojenými právě s čínskými chytrými automobily již na podzim loňského roku upozorňoval i Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).
„Čínská auta vybavená technologií LiDAR fungují jako mobilní sledovací systémy schopné mapovat naše strategické objekty s přesností na centimetry,“ konstatoval Bartošek. Vzhledem k závažnosti celé situace by měl premiér Babiš nechat zavést stejné opatření v rámci celé ČR.