„Všichni spojenci musí nést svůj díl odpovědnosti a dodržet Haagský závazek v oblasti obrany. Tyto hodnoty nejsou náhodné. Jde o to odpovědět na současnou situaci – a ta vyžaduje, aby standardem bylo pět procent. Žádné výmluvy, žádné výjimky,“ napsal Whittaker na sociální síti X.
Je to už druhý významný americký diplomat, který během několik dnů varoval českou vládu, že nynější investice do obrany ve výši jen kolem 2 procent HDP (Hrubého domácího produktu) rozhodně nestačí.
Přesně před týdnem varoval českou vládu před nízkými výdaji na obranu americký velvyslanec v Česku Nicholas Merrick během národní konference Naše bezpečnost není samozřejmost na Pražském hradě. „Pokud Česko nesplní své závazky, ovlivní to celou Alianci. A nemusím vám připomínat, jak důležité je, aby spojenci ctili závazky,“ prohlásil Merrick.
Riskujete. Americký velvyslanec varoval Česko kvůli škrtům v obraně
Premiér Andrej Babiš (ANO) v reakci uvedl, že výdaje, které Česká republika letos podle návrhu státního rozpočtu vynaloží na obranu, jsou za současné situace maximem možného. Řekl, že obrana a armáda je pro jeho vládu důležitá a výdaje na obranu rostou, ale řeší také zdravotnictví, sociální otázky a každodenní život občanů.
Podle čerstvě schváleného státního rozpočtu by mělo ministerstvo obrany letos hospodařit s částkou 154,79 miliardy korun. Původní návrh předchozí vlády Petra Fialy (ODS) chtěl pro armádu vyčlenit o 21 miliard více.
Celkové obranné výdaje by měly letos činit zhruba 185 miliard korun, z toho 30 miliard má jít ovšem z jiných rozpočtových kapitol. ČR by tak na obranu měla vynakládat asi 2,07 procenta HDP podle makroekonomické predikce z ledna. Samotné výdaje na armádu podle expertů ovšem zřejmě dosáhnou jen zhruba 1,8 procenta HDP, což pravděpodobně Česko pošle mezi nejhorší země v rámci NATO.
Návrhy opozice, aby dala více peněz na obranu, k čemuž se Česko zavázalo i v NATO, vládní koalice i přes naléhání před týdnem smetla ze stolu.
„Pokud členské státy nesplní své závazky vůči Severoatlantické alianci, podkopou nejen svou, ale i kolektivní bezpečnost,“ apeloval dnes během návštěvy Litva prezident Petr Pavel. Své argumenty k výši výdajů na obranu chce příští týden řešit přímo s premiérem Babišem.