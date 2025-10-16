Fórum je podle expertů důležitým krokem v transatlantickém partnerství mezi Spojenými státy a Českou republikou, přičemž vůbec poprvé spojilo vysoké představitele vlád, specialisty na obranu a šéfy průmyslových firem z obou zemí.
Účastníci se věnovali diskusím o rozšíření spolupráce v obraně, bezpečnosti a průmyslovém pokroku, s důrazem na české investice do reindustrializace, změny v systému veřejných zakázek v obraně, odolnost dodavatelských řetězců a zavádění pokročilých technologií.
České firmy z obranného průmyslu v posledních letech výrazně posílily svou přítomnost ve Spojených státech, kde investovaly desítky miliard a otevřely pobočky v sedmi amerických státech. Tyto podniky zaměstnávají tisíce místních pracovníků a přispívají k různým segmentům výrobního a obranného dodavatelského řetězce. Česká republika tak vystupuje jako klíčový spojenec z regionu střední a východní Evropy. A expanze se stala základním kamenem vzájemných vztahů mezi oběma zeměmi.
Zástupce českého velvyslance v USA Jan Havránek předeslal, že Evropa i USA čelí stejnému problému. „Navzdory velmi akutní a bezprostřední hrozbě ze strany Ruska, a to nejen vůči Ukrajině, ale i evropským spojencům NATO, nejsme schopni rychle pokročit, pokud jde o budování kapacit,“ konstatoval. Existuje tak velký potenciál pro spolupráci amerických a evropských společností.
„Chceme hovořit jak o politice, tak o obchodní spolupráci a poskytnout příležitost k navazování kontaktů mezi společnostmi v širším politickém kontextu,“ uvedl Havránek o cílech česko-amerického obranného fóra.
„Dědictví. Tradice. Flexibilita. Přizpůsobivost. Klid. Pragmatismus. Víme, co děláme, a děláme to dobře,“ uvedla Kristýna Helm, viceprezidentka Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, která patřila mezi hlavní řečníky fóra. Obranná a bezpečnostní spolupráce mezi Českou republikou a Spojenými státy má podle ní již nyní velký objem, strategický charakter a oboustranný prospěch.
Podle Jana Jireše, bezpečnostního analytika a bývalého náměstka ministryně obrany pro obrannou politiku a strategii, je strategicky důležitá integrace českých a evropských výrobců obranného průmyslu do amerického obranného ekosystému. A zároveň také komerčně přínosná.
Česko nabízí hodnoty v podobě pokročilých výrobních kapacit a odborných znalostí, kvalifikované inženýrské talenty a zároveň platí za důvěryhodného spojence USA. Důležitou prioritou a velkou výzvou pro Západ pak je přivést dodavatelské řetězce domů a přerušit závislost na nepřátelích a nespolehlivých zemích, zejména na Číně.
Upozornil, že přístup „nakupujte evropsky“ může být užitečný pro emancipaci evropských dodavatelských řetězců od jejich závislosti na Číně, ale nesmí být používán k izolaci Evropy od amerického obranného trhu. Strategickým cílem tak musí být vybudování integrovaného transatlantického obranného trhu a transatlantické obranné technologické a průmyslové základny.
Avizoval, že po desítky let trvajíc éra několika obrovských obranných společností v USA se možná chýlí ke konci a americké ministerstvo obrany se snaží „otevřít hrací pole“. České společnosti mají nyní nové příležitosti vstoupit na americký trh, aniž by „prosily“ pětici primárních firem o přijetí. „V evropském kontextu mají nyní největší čeští výrobci obranného průmyslu ambici stát se evropskou obrannou špičkou. Je nezbytné, aby uspěly,“ konstatoval.
Ve Washingtonu byla česká aktivita oceněna jako podstatný prvek strategie reindustrializace USA, jež tvoří jádro hospodářské a bezpečnostní agendy současné administrativy. Pořadatelé podtrhli, že toto historicky první fórum nejen vyzdvihlo dosavadní úspěchy Česka na americkém trhu, ale také motivovalo další firmy k hledání nových příležitostí a spoluprací v USA.
Debaty se zaměřily na českou bezpečnostní a obrannou stopu ve Spojených státech, expanzi českých firem a jejich přínos k americkému obrannému sektoru.
Důležitým tématem bylo také budování důvěry v dodavatelských řetězcích nebo inovace, umělá inteligence a průlomové technologie v obraně či vesmír jako strategická oblast pro civilní a vojenskou integraci.
Mezi nejvýznamnějšími investory v USA patří holding Czechoslovak Group (CSG) Michala Stranda, který v roce 2024 uzavřel historickou akvizici divize The Kinetic Group od Vista Outdoor za více jak 2,2 miliardy dolarů. Tato transakce zahrnovala renomované americké značky munice jako Remington, Federal a CCI, čímž se CSG etablovala jako významný aktér na americkém i globálním trhu s municí. Akvizice prošla schválením výboru CFIUS a byla dokončena v prosinci 2024, s příslibem dlouhodobého rozvoje a dalších investic do americké bezpečnosti
V roce 2025 dceřiná firma CSG získala kontrakt na výstavbu závodu pro plnění munice v USA, což má klíčový strategický dopad na americkou obranu. Další investicí CSG byla letos účast prostřednictvím fondu Presto Tech Horizons na financování 60 milionů dolarů do americké společnosti Firehawk Aerospace, což posiluje odolnost obranných dodavatelských řetězců.
Kromě CSG hraje důležitou roli také skupina Colt CZ, která od roku 2021 vlastní americkou značku Colt a v roce 2024 investovala 24 % svých celkových investic do Severní Ameriky. V roce 2025 skupina pokračovala v expanzi, včetně posílení výrobních kapacit v USA prostřednictvím značky Colt, což zahrnuje výrobu zbraní pro vojenské, policejní a civilní účely.
Colt CZ Group dosáhla v roce 2024 příjmů 22,4 miliardy korun a v roce 2025 zvýšila čistý zisk o 50,8 % na 919 milionů korun, přičemž část investic směřovala do amerického trhu. Další české obranné firmy, jako PBS, ONE3D a HiLASE Centre, uzavřely v roce 2024 dohodu s Lockheed Martin o vývoji a výrobě komponentů pro letouny F-35, což představuje nepřímou podporu amerického obranného průmyslu. Tyto aktivity ilustrují rostoucí trend českého obranného kapitálu v USA, který napomáhá reindustrializaci a prohlubuje transatlantické vazby.
První česko-americké fórum spolupořádaly 14. října ve Washingtonu organizace Jagello 2000 a Hudsonův institut. Generálním partnerem akce byla společnost Czechoslovak Group.