V celkové částce 17,4 miliardy korun, vynaložené na pomoc Ukrajině, je podle premiéra Fialy zahrnutý nepotřebný vojenský materiál ze skladů včetně techniky, nákup vybavení i výcvik ukrajinských vojáků. „25 miliard korun získalo Česko nazpět. Například z financování Evropské unie či na technice ze Spojených států a Německa,“ uvedl Fiala.
Ministryně obrany Jana Černochová podotkla, že ve veřejném prostoru v posledních měsících koluje řada nepřesných a zavádějících informací o vojenské pomoci České republiky Ukrajině.
„Představitelé formující se koalice používají nesmyslná čísla, aby si odůvodnili svůj záměr zastavit naši pomoc napadené zemi. Konec funkčního období vlády je příležitostí k bilanci, a proto jsme se rozhodli shrnout a vyčíslit vše, co jsme ve vojenské podpoře Ukrajiny učinili,“ konstatovala.
Česko podle Černochové poskytlo Ukrajině 390 kusů techniky a desítky tisíc kusů velkorážové munice různých druhů v celkové účetní hodnotě 5,77 miliardy korun. Mezi darovanou technikou jsou tanky, vrtulníky, houfnice či bojová vozidla pěchoty.
Další formou pomoci je výcvik ukrajinských jednotek. Čeští instruktoři dosud vycvičili téměř 10 tisíc ukrajinských vojáků. Výcvik, který dosud přišel na zhruba 334 milionů korun, je podle ministryně užitečný pro obě strany, protože od Ukrajinců česká armáda čerpá zkušenosti a informace z bojiště.
Národní příspěvky do Evropského mírového nástroje (EPF), Komplexního balíčku pomoci NATO (NATO CAP) a do fondu Dronové koalice pak Česká republika přispěla dosud 3,1 miliardy korun.
Další významnou oblastí je finanční příspěvek ČR na vojenskou asistenci Ukrajině. V rámci toho Česká republika Ukrajině dosud dodala vojenský materiál za 6,5 miliardy korun pořízený výhradně u českých výrobců za ceny stejné nebo nižší, než za které byl dodáván ve stejné době zahraničním partnerům.
Česko tak hraje důležitou roli jako koordinátor pořizování techniky a munice prostřednictvím českého obranného průmyslu z finančních zdrojů zahraničních partnerů i samotné Ukrajiny. Česko tedy funguje jako zprostředkovatel a propojuje jednotlivé země s dodavateli vojenského vybavení. A velmi úspěšným a ceněným programem je v tomto ohledu mezinárodní muniční iniciativa, kterou Češi vedou.
Přes 3,7 milionu dělostřeleckých granátů
Premiér Fiala i ministryně Černochová po jednání vlády znovu rezolutně odmítli kritiku české muniční iniciativy, o které především představitelé hnutí ANO nebo SPD opakovaně prohlašují, že by měla být zrušena nebo přezkoumána.
|
Sněmovní výbor podpořil muniční iniciativu. Vadných granátů je minimum
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš označil muniční iniciativu dokonce za „plesnivou“ a opakovaně hovořil o „skupování předražené a často nekvalitní a prošlé munice po světě“ a o jejím přeprodeji s extrémními maržemi na úkor Ukrajiny. To v minulosti opakovaně vyvraceli nejen vládní představitelé ale také zástupci firem, které dodávky munice zajišťují.
Samotná Ukrajina i spojenci přitom mají v pohledu na českou iniciativu celkem jasno. Zejména díky české iniciativě se ve válce za několik měsíců snížil poměr dělostřelecké palby z 10 ku 1 ve prospěch Ruska na jaře 2024 na dnešní poměr 2 ku 1.
Zjednodušeně, zatímco dříve Rusové zasypávali ukrajinské obránce deseti dělostřeleckými granáty a ukrajinští vojáci reagovali jedním výstřelem, nyní jsou schopni odpovědět pěti. ČR je tak dnes hlavním dodavatelem velkorážové munice a ukončení dodávek by mělo pro Ukrajinu velmi závažné důsledky.
|
Ukrajina stáhla nepoměr dělostřelecké palby na 2:1. Česko chystá další pomoc
Fiala zdůraznil, že Česká republika dodala Ukrajině od roku 2022 do konce září přes 3,7 milionu kusů velkorážové munice prostřednictvím všech dostupných finančních mechanismů, včetně muniční iniciativy, bilaterální spolupráce a také za peníze z Ukrajiny. „Letos jsme už dodali 1,3 milionu kusů velkorážových nábojů. Očekáváme, že se nám do konce roku podaří naplnit příslib 1,8 milionu kusů munice,“ dodal.
Ministryně Černochová konstatovala, že na muniční iniciativu zahraniční dárci dosud věnovali 93,3 miliard korun. Příspěvek České republiky byl 1,7 miliardy korun „Česká republika v rámci muniční iniciativy financovala nákup munice od českého výrobce STV Group,“ upřesnila.
Nezastupitelnost ČR zejména v dodávkách velkorážové munice dokazuje potom fakt, že Spojené státy požádaly, aby se Češi ujali vedení takzvaného „Muničního syndikátu“ v rámci koalice, která Ukrajině pomáhá s dělostřeleckými schopnostmi. „A ČR se tak stala hlavním koordinátorem veškerých západních dodávek dělostřelecké munice pro Ukrajinu,“ doplnila Černochová.
|
Munice, sankce, piloti a důvěra. Poradce Pojar odkrývá oponu jednání se Zelenským
Princip muniční iniciativy je přitom podle ní velmi jednoduchý jako v případě dalších projektů. Každá z dárcovských zemí si sama volí, na jakou konkrétní nabídku budou její prostředky vynaloženy. Česká strana nemá na tento výběr vliv a pouze shromažďuje nabídky a předkládá je dárcům. Ukrajinská strana průběžně či na základě aktuálních priorit identifikuje, co urgentně potřebuje.
Zahraniční dárci pak ze seznamu dostupného požadovaného materiálu českých výrobců vybírají dle svého rozhodnutí materiál, který nakoupí. Zahraniční partneři měli možnost na české ministerstvo obrany vyslat své zástupce, kteří na projekt dohlíželi a k takovému kroku přistoupilo například Dánsko.
Projekty a jejich realizace jsou navíc průběžně intenzivně koordinovány a monitorovány ze strany NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine). Každá dílčí dodávka je bilaterálně reportována všem jednotlivým dárcům. Projekty a dodávky jsou také průběžně monitorovány v rámci Dohledové komise k muniční iniciativě, která je složena ze zástupců i dalších resortů a zpravodajských služeb.
|
Excalibur Army otvírá pobočku na Ukrajině. Urychlí dodávky zbraní i výrobu munice
Prostřednictvím firem českého obranného průmyslu takto západní spojenci a Ukrajina pořídili vojenský materiál za 261,6 miliardy korun. Z toho 93,3 miliardy tvoří zmiňované zahraniční příspěvky na českou muniční iniciativu a 168,3 miliardy korun pak příspěvky na další projekty zahrnující celou škálu vojenské techniky, materiálu a munice.
Mezi hlavní české dodavatelské společnosti patří například Colt CZ Group, DSS, OMNIPOL Group, Czechoslovak Group, PBS Group, STV Group, URC Systems, Vrgineers a další. Dosud tyto firmy vytvořily podle vlastních odhadů asi 2 600 pracovních míst a již investovaly nebo budou do roku 2030 investovat do navýšení domácí kapacity obranného průmyslu přibližně 15,1 miliardy korun.
Česko získalo 25 miliard zpět
Za pomoc Ukrajině ve výši přes 17 miliard korun ovšem získalo Česko zpět mnohem více. Z Evropského mírového nástroje země obdrželo jako přímou refundaci 1,3 miliardy korun. Od spojenců pak česká armáda dostala darem 28 bojových tanků Leopard 2A4, dva vyprošťovací tanky Büffel a 8 vrtulníků systému H-1 v celkové hodnotě 23,7 miliardy korun. Celkově tedy 25 miliard.