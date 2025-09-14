A stejně tak nezapomenutelný bývá autentický výkon týmového komentátora ukázky, ze země který baví dav směsicí češtiny, angličtiny a turečtiny.
„Pro fanoušky letectví a letecké akrobacie budou letošní Dny NATO skutečně mimořádné. Turkish Stars s nadzvukovými stroji přitom nabídnou zcela jinou show než dříve oznámená chorvatská skupina Wings of Storm s turbovrtulovými a britští Red Arrows s proudovými cvičnými letouny,“ konstatoval za organizátory Zbyněk Pavlačík, předseda Jagello 2000.
Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných Sil Armády ČR se uskuteční o víkendu 20- a 21. září. Vstup je tradičně zdarma. Loni musela být akce kvůli povodním na poslední chvíli zrušena.
Pro tureckou akrobatickou skupinu to bude už třetí účast. Poprvé na akci vystoupila v roce 2011 a poté v roce 2013. Vždy sklidila bouřlivý potlesk pod širým nebem.
Skupina Turkish Stars (Türk Yıldızları - Turecké hvězdy) vznikla v roce 1992. Jedná se o v pořadí sedmý tým, který je oficiální součástí tureckého letectva a jehož účelem je demonstrace jeho schopností.
Již od svého vzniku létá na modifikovaných lehkých nadzvukových strojích F-5 získaných od nizozemského letectva. Skupina sídlí na letecké základně Konya a bude postupně přecházet na letouny domácí výroby TAI Hürjet.
Zatímco britští královští Red Arrows, který letos na Dnech NATO rovněž vystoupí, předvádějí na nebi neuvěřitelně plynulé, precizní a elegantní manévry, Turci zdůrazňují ve vystoupeních rychlost, dynamiku a sílu.
Jako jedna z mála skupin používá nadzvukové letouny, což přidává také na hlasitosti jejich představení. Letouny jsou ovšem speciálně upraveny pro akrobatická vystoupení: odstraněny zbraňové systémy, vylepšen kokpit pro lepší viditelnost a přidány nádrže na koncích křídel pro kouřové efekty. Skupina vystupuje obvykle se sedmi letouny, v minulosti až s osmi.
Mezi nejznámější manévry, které jsou podle dostupných informací v sestavě skupiny i pro letošní rok, patří například těsná formace „Delta“ (Delta Oluşumu).
Sedm letounů letí v těsné formaci ve tvaru trojúhelníku (delta) s rozestupy mezi letouny pouze jeden metr, navíc ve velmi vysoké rychlosti. Jedná se o jeden z nejnáročnějších manévrů kvůli extrémním nárokům na koordinaci a absolutní přesnost. Formace je doprovázena barevnými kouřovými stopami (červená, bílá), které zvýrazňují geometrickou přesnost a vytvářejí působivý obraz na obloze.
Dalším velmi atraktivní „kouskem“ je manévr „Flare“ (Fişek Manevrası). Sólový pilot provádí prudký výstup pod úhlem téměř 90 stupňů s maximální rychlostí, při kterém letoun zanechává dlouhou kouřovou stopu, připomínající start rakety. Rychlost se přitom blíží překonání nadzvukové bariéry. Pilot čelí přetížení až +7,3g během výstupu a následného přechodu do střemhlavého letu. Manévr je často zakončen sérií rychlých výkrutů (“barrel rolls“) nebo opozičním průletem. Manévr má ukázat sílu nadzvukových letounů NF-5 a individuální dovednosti pilota, který musí zvládnout extrémní přetížení a přesné ovládání.
Dechberoucím manévrem je také takzvaný opoziční průlet „Cross“ (Karşılaşma Manevrası), při kterém dva letouny (obvykle sóloví piloti) letí přímo proti sobě vysokou rychlostí (900- 1100 km/h) a těsně se míjí v opozičním průletu, často s minimální vzdáleností 10–15 metrů. Provádí se přitom v nízké výšce pouhých 300–500 metrů pro maximální efekt pro diváky. Vyžaduje absolutní přesnost a časování, protože sebemenší odchylka by mohla být fatální.
Stejně jako legendární Red Arrows tak i Turkish Stars mají v sestavě manévr, při kterém na obloze vykreslí obří srdce (Kalp Manevrası). Jen ve vyšší rychlosti. Dva letouny letí synchronně a vytvářejí kouřovou stopu ve tvaru srdce, které je často „probodnuto“ třetím letounem letícím opačným směrem. Provádí se ve výšce 1 000–2 000 m pro lepší viditelnost a vyžaduje přesnou koordinaci mezi piloty, aby vytvořili symetrický tvar. Třetí letoun (“šíp“) prolétá středem srdce při rychlosti kolem 900 km/h.
Mezi nejatraktivnější ovšem patří takzvaný zrcadlový let –“Mirror Flight“ (Ayna Uçuşu). Dva letouny letí v těsné formaci, přičemž jeden letí inverzně (kabinou dolů) přímo nad druhým letounem, takže kokpity jsou od sebe vzdáleny pouze 1–2 metry. Diváci ze země vidí neobvyklý obraz dvou letounů letících jakoby „ve spojeni“ v opačných polohách, což vytváří iluzi zrcadla.
Turečtí letci kousek předvádějí při rychlosti kolem 600–800 km/h a v nízké výšce 300–500 metrů. Pilot v inverzním letounu čelí negativnímu přetížení (-3g) a musí udržet přesnou polohu. Manévr je extrémně náročný na koordinaci a psychomotorické schopnosti.