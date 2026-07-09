„V rámci summitu NATO v Ankaře jsme s americkou vládou dohodli, že od ní zakoupíme americké střely Tomahawk a rozmístíme je v Německu. Tím zaplníme důležitou strategickou mezeru v naší obraně,“ uvedl Merz s tím, že země zároveň bude pracovat na vývoji vlastních evropských systémů a jejich rozmístění v rámci Evropy.
Německo o nákupu střel s plochou dráhou letu Tomahawk zvažuje již delší dobu. Střely s takovým dosahem totiž nemá. USA původně plánovaly, že podle dohod v rámci NATO rozmístí na odstrašení Ruska své jednotky s těmito střelami na německém území. Obě země se na tom dohodly už v létě 2024. Americký prezident Donald Trump ale po svém nástupu do úřadu předchozí dohodu zrušil.
„Intenzivně pracujeme na obnově obranných schopností naší země,“ avizoval nyní Merz. Cílem je podle něj zajistit svobodu a mír v Evropě.
Střely Tomahawk s dosahem 1 200 - 2 500 kilometrů (podle varianty) se přitom Rusko obává už od dob studené války. Dává totiž možnost zasáhnout prakticky jekékoliv místo v evropské části Ruska.
Střely Tomahawk lze kromě ponorek a lodí odpalovat také z mobilních pozemních systémů. Ostatně německý ministr obrany Boris Pistorius loni v polovině července během návštěvy USA potvrdil záměr, že má Berlín zájem pořídit zatím nezveřejněný počet amerických zbraňových systémů Typhon, který je schopen odpalovat několik typů řízených střel včetně právě Tomahawků.
O střely má dlouhodobě zájem také Ukrajina. Pentagon loni na podzim dodávky Kyjevu po měsících váhání posvětil, americký prezident Trump však nakonec odmítl jejich dodání podepsat.
Podle řady analytiků je takový krok důkazem, že Německo „ukončilo svou pasivitu po skončení studené války“.