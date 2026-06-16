„Právě jsme vozidlo odhalili, takže jeho životní cesta teprve začíná. Už ale máme velmi pozitivní ohlasy, stejně jako u předchozí verze. Je dobré mít širší portofolio,“ uvedl Tomáš Mohapl, ředitel Tatra Defence z holdingu CSG.
Výrobce by vozidlo chtěl nabídnout i české armádě, ačkoliv podle Mohapla primárně vzniklo pro světový trh. „Určitě budeme velmi rádi, pokud uspějeme doma v Česku, ale cílíme na celý svět,“ dodal. Firma armádě dodala například kolové obrněnce Titus.
Ministerstvo obrany loni vypsalo zakázku na obrněná čtyřkolová vozidla, která by měla sloužit hlavně jako sanitky, ženijní, pyrotechnické nebo průzkumné vozy. Za 185 aut v až patnácti modifikacích by mělo ministerstvo obrany zaplatit přes 24 miliard korun. Do konce června teď mají výrobci ministerstvu obrany podat předběžné nabídky.
Nákup vozidel pro ženisty se přitom začal připravovat už v roce 2018 s z analýzy trhu tehdy vyšel jako nejvhodnější konkurenční vozidlo Bushmaster. To však ještě kopřivnický Tadeas ještě neexistoval.
Podle ředitel výzkumu a vývoje Tatra Defence Radomíra Smolky je Tadeas (původně zkrácené označení pro TAtra DEfence Armoured Solution) logický derivát původní šestikolové verze, kterou firma představila před dvěmi lety a která už si našla cestu k zákazníkům.
Například v Polsku, kde se navíc bude vyrábět v licenci pro tamní ozbrojené síly pod označením Heron 6x6. „S ohledem na události ve světě je poptávka po vozidlech 4x4 poměrně velká,“ konstatoval Smolka.
Jen na pařížském výstavišti teď sice nabízí čtyřkolové obrněné vozy podobné kategorie celá řada renomovaných výrobců, podle Smolky má ovšem kopřivnický Tadeas významnou přidanou hodnotu a výhodu v podobně vysoké nosnosti tatrováckého podvozku. Celková hmotnost vozidla totiž může dosáhnout až 23 tun. To umožňuje širokou paletu nástaveb podle přání zákazníka.
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Svařovaná pancéřová korba vozidla dosahuje vysoké odolnosti, lze ji navíc doplnit přídavným pancéřováním až na úroveň balistické ochrany 4 podle STANAG 4569. Do střechy lze podle potřeby integrovat průlezy, lafetace nebo dálkově ovládané zbraňové stanice.
Výhodou je podle Smolky také univerzálnost, velký vnitřní prostor a skutečnost, že nové vozidlo zároveň sdílí podvozkové a elektronické prvky s třetí generací řady nákladních vozidel Tatra Force. V základní konfiguraci chce výrobce vozidlo nabízet pro přepravu jedenácti vojáků. „Existuje ovšem také varianta pouze s kabinou pro tři vojáky a zadní plošinou, na kterou lze instalovat zbraňové systémy, od raketometů až po systémy protivzdušné obrany,“ popsal Smolka.
Sloužit ovšem může také jako speciální vozidlo pro záchranáře, hasiče, policii a další složky. Smolka zároveň potvrdil, že dalším vývojovým krokem v kopřivnických dílnách bude varianta 8x8.