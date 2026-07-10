„Tankový prapor je jedním ze základních pilířů těžké brigády. Její dobudování je důležité nejen pro plnění našich spojeneckých závazků, ale také pro obranu České republiky,“ uvedl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč.
Armáda převzala v pátek na základně v Přáslavicích na Olomoucku poslední ze 42 bojových tanků Leopard 2 ve starší verzi A4. Celkem 28 z nich (+2 vyprošťovací) získalo Česko od Německa darem za českou vojenskou pomoc Ukrajině. A dalších 14 ministerstvo obrany za minulé vlády Petra Fialy (ODS) přikoupilo.
Armáda upozornila, že poslední Leopard 2A4 převzatý do výzbroje není cílovou metou, ale dalším krokem v budování moderní těžké brigády. Skončila tak zatím pouze etapa přezbrojení na západní platformu od tanků T-72MCZ původně sovětské výroby. Další etapou pak budou dodávky nejmodernějších tanků Leopard 2A8.
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Tatra Defence bude vyrábět korby pro nejmodernější tanky Leopard 2A8
První přijdou v roce 2028 za pět let by armáda měla disponovat minimálně 86 bojovými tanky Leopard 2. To je prakticky trojnásobná síla oproti současnému stavu.
Předchozí vláda Petra Fialy rozhodla v první fázi pořídit 44 velitelských a bojových tanků za 32,76 miliardy korun s DPH v nejmodernější verzi 2A8. Na dalších 14 tanků má obrana opci s tím, že budou pořizovány podle finančních možností resortu. Česko tanky nakupuje za stejnou cenu jako ostatní zákazníci, tedy v současné době Německo a Nizozemsko. Inflační a kurzová rezerva byla stanovena na 5 miliard korun.
Dalších 1,49 miliardy korun s DPH bude stát takzvaná „bohemizace“. Je tím myšlena nutná úprava a dovybavení tanků pro českou armádu. Ministerstvo obrany totiž pořizuje tanky za stejných podmínek a ve stejné konfiguraci jako německá armáda. Výjimkou jsou komunikační a spojovací prostředky (tzv. C4ISTAR), kamuflážní nátěr, národní označení a kulomety. Ty německá armáda pro své stroje využije z vlastních skladových zásob, pro české tanky musí být pořízeny nové. V bohemizaci je zahrnuta také munice pro vojskové zkoušky.
Národní specifikace pro českou armádu totiž nemohou být součástí administrativní dohody uzavřenou německým ministerstvem obrany a dodavatelem KNDS (tzv. CPA), ke které se ČR připojila. Proto musela být společně s přistoupením k rámcové dohodě uzavřena smlouva s výrobcem na specifické úpravy tanků.
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Zároveň i nadále platí, že ministerstvo obrany počítá s nákupem dalších až 19 tanků Leopard 2A8 ve čtyřech dalších verzích (ženijní, vyprošťovací, mostní a pro výcvik řidičů). Na tuto akvizici bude uzavřena separátní smlouva (nebo smlouvy).
Celkem tak česká armáda získá minimálně 61 a maximálně 77 tanků Leopard 2A8 v šesti verzích. Dodávky jsou plánovány do roku 2031.
Podle ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) tanky Leopard zvýší kompatibilitu české armády s armádami ostatních členských států NATO. Právě tanky Leopard totiž patří mezi nejrozšířenější typ tanků mezi spojenci.
Starých tanků T-72 se chce armáda zbavit. O jejich vyřazení z armádního arzenálu bude teprve rozhodne vláda. V chystaném materiálu pro kabinet je i návrh, jak má stát s tanky T-72 dál naložit.