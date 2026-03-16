„Třetí fáze výcviku navazuje na to, co jsme absolvovali v předchozích měsících. Detailní příprava na konkrétní úkoly mise, včetně práce s českými experimenty, přijde až v rámci takzvaného Mission-Specific Training těsně před letem,“ vysvětlil Aleš Svoboda.
Závěrečný dvouměsíční program zahrnuje například potápění a přípravu na práci mimo stanici v bazénu Neutral Buoyancy Facility, kde astronauti trénují na podvodním modelu modulu Columbus.
Součástí výcviku je také seznámení s robotickými systémy mezinárodní vesmírné stanice ISS, simulace ve virtuální realitě a moduly astronomie či geologie. Program, který celkově představuje 187 hodin výcviku) doplňuje intenzivní fyzická příprava zaměřená na adaptaci na podmínky mikrogravitace.
Svoboda byl do záložního oddílu astronautů ESA vybrán v listopadu 2022 z více než 22 tisíc uchazečů z 22 členských států. Do programu vstoupil jako zkušený bojový pilot Armády ČR. Od podzimu 2024 postupně absolvuje tři bloky základního astronautského výcviku ESA.
První fáze se zaměřila na biologii a fyziologii v mikrogravitaci, trénink přežití v extrémních podmínkách a mediální přípravu. Druhá přinesla výuku orbitální mechaniky, seznámení se systémy ISS a lety simulující beztížný stav. Třetí fáze klade důraz jak na teoretické, tak praktické dovednosti využitelné během orbitálních misí.
Česká republika tak pokračuje v přípravě budoucí mise na Mezinárodní vesmírnou stanici a ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou (ESA) připravuje její technologické a vědecké zajištění a koordinaci mise v rámci mezinárodního systému pilotovaných kosmických letů.
„Výcvik Aleše Svobody a příprava českých experimentů jsou dlouhodobou investicí do lidského kapitálu, vědy a technologií. Každá fáze výcviku posouvá projekt vpřed a posiluje českou pozici v mezinárodním vesmírném sektoru,“ konstatoval Václav Kobera, ředitel Odboru nových technologií a Kosmické agentury ČR.
Na realizaci projektu i přípravě české mise na ISS úzce spolupracují ministerstva průmyslu a obchodu a obrany. Cílem je systematicky propojit vesmírné aktivity s podporou high-tech průmyslu, výzkumu, exportu a technologické transformace české ekonomiky.
Součástí mise je vědecký program třinácti českých technologických a výzkumných experimentů, na kterém se podílejí výzkumné instituce, univerzity i technologické firmy z celé České republiky. Jejich realizace na palubě stanice má přinést nové poznatky
v oblasti medicíny, materiálových věd a pokročilých technologií a zároveň posílit zapojení českých výzkumníků a průmyslu do mezinárodní kosmické spolupráce. Mise českého astronauta je přitom klíčovým pilířem projektu Česká cesta do vesmíru, který propojuje vzdělávání a popularizaci vědy s rozvojem českého kosmického průmyslu.