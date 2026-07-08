Podle premiéra je to výsledkem nové politiky vlády nedávat peníze přímo Ukrajině. „Je to jednorázová menší částka,“ uvedl Babiš během summitu.
Iniciativa PURL – Seznam prioritních požadavků Ukrajiny umožňuje, aby evropští spojenci a Kanada nakupovali munici a zbraně vyrobené v USA a následně je poskytovali Ukrajině. Kyjev přitom seznam aktualizuje podle toho, co skutečně pro obranu země urgentně potřebuje. Intenzivně se do iniciativy zapojují například Nizozemsko, Dánsko, Norsko, Švédsko, Německo a Kanada. Ze 32 spojenců v rámci NATO se vůbec nezapojilo jen šest zemí, mezi kterými je i Česká republika.
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Česko chce přesměrovat peníze do iniciativy na nákup zbraní pro Ukrajinu
O záměru přesměrovat finance z některých programů pro Ukrajinu právě do tohoto programu celkem překvapivě informoval tento týden ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) těsně před odletem na summit NATO do Ankary.
Ostře se proti takovému plánu ihned vymezil šéf vládní strany SPD Tomio Okamura s tím, že o tom chce jednat na páteční koaliční radě, kde se podle něj doposud nikdy taková věc neřešila.
„SPD zásadně nesouhlasí s účastí ČR na iniciativě, v jejímž rámci evropské země financují americké zbraně určené pro Ukrajinu. Tato záležitost se nikdy neprojednávala na koaliční radě. Jedná se o rozhodnutí ministra zahraničí. V pátek na koaliční radě tuto záležitost otevřeme,“ uvedl Okamura na síti X.
Premiér Andrej Babiš v reakci konstatoval, že zapojení Česka do iniciativy Okamurovi vysvětlí.
„Já si nemyslím, že to může ohrozit vládní koalici. Já to panu Okamurovi vysvětlím, on tomu nerozumí. Měl by být rád, to byly peníze, které vláda vyčlenila pro Ukrajinu ... dali jsme je Spojeným státům,“ řekl Babiš.
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Koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů dosud dávat peníze na zbraně a vybavení pro ukrajinské obránce odmítala. A nepřispívá ani do takzvané české muniční iniciativy, před kterou dárci nakupují především dělostřeleckou munici pro Ukrajinu. V přímé rozporu s předvolebními prohlášeními a sliby o jejím zrušení ale vládní koalice nakonec nechala iniciativu pokračovat.
Na summitu NATO spojenci včetně Česka jednomyslně schválili, že Ukrajině letos poskytnou vojenské vybavení, pomoc a výcvik v hodnotě 70 miliard eur a podobnou částku chtějí vyčlenit i pro rok 2027. Česká republika se ale podle premiéra Babiše na této pomoci podílet nebude.