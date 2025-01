První dva nové podzvukové stroje nové generace L-39 Skyfox (Nebeská liška) převzal státní podnik LOM Praha v uplynulých dnech a už počátkem února je slavnostně zařadí do výcvikové flotily v Centru leteckého výcviku na pardubickém letišti.

A plnohodnotný výcvik armádních letců na prvních dvou strojích by v Pardubicích měl začít už v průběhu jara. Ještě do konce roku by pak měl výrobce Aero Vodochody Aerospace dodat zbývají dva ze čtyř objednaných letounů. Na další čtyři letouny má státní podnik u výrobce opci.

Pro českou armádu má L-39 Skyfox zcela klíčovou roli. Bude totiž sloužit k základnímu i pokročilému výcviku nových pilotů, kteří se v budoucnu ujmou amerických letounů páté generace F-35. Americký výrobce Lockheed Martin už jejich použití schválil.

„Legendární cvičný letoun L-39 Albatros sloužil po celém světě a na mnoha místech stále slouží. Věřím, že jeho nástupce L-39 Skyfox bude stejně úspěšný,“ uvedla tento týden ministryně obrany Jana Černochová (ODS) při návštěvě Aera Vodochody.

Firma už najela na sériovou výrobu letounu a ročně vyprodukuje 12 strojů. Do roka by podle ředitele Viktora Sotony společnost měla uzavřít dva až tři nové kontrakty na dodávky letounů. O jaké země by mělo jít ovšem neupřesnil. V roce 2026 by produkce měla stoupnout na 18 letounů ročně.

Prvním zákazníkem byl Vietnam, nyní se vyrábí letouny pro LOM Praha a letos mají začít také dodávky do Maďarska, které si objednalo 12 strojů. Osm letounů má být ve cvičné konfiguraci a čtyři pak v průzkumné modifikaci.

Podle ředitele LOM Praha Jiřího Protivy má Skyfox sloužit jako pomyslný odrazový můstek pro každého nového pilota mířícího do kokpitu F-35. Současní armádní piloti procházejí základním výcvikem na strojích předchozí generace L-39C. Tyto stroje ovšem budou postupně stárnout a výcvikové centrum musí zabezpečit jejich obměnu.

„Studenti z Univerzity obrany typicky začnou výcvik od cvičných vrtulových letadel, přes Skyfox až po pilotování samotného F-35, podobně jako žák na základní škole také rovnou nejde studovat vysoce odborné předměty. Naším cílem je, aby student, který úspěšně dokončí výcvik, byl v základu připraven usednout do armádní F-35,“ konstatoval Protiva.

O náhradě cvičných letounů za moderní se mluví už řadu let. Nákup až šesti nových letounů plánovalo české ministerstvo obrany minimálně od roku 2018. Pro výrobce jde navíc o zásadní referenci pro další zákazníky, když letoun používá i armáda země, ve které sídlí.

Stroj L-39 Skyfox je přímý generační nástupce legendárního L-39 Albatros, který je považován za neúspěšnější cvičný proudový letoun světa. V Aeru od konce šedesátých let vyrobili přes tři tisíce strojů Albatros, zhruba 600 jich stále létá. Letoun sloužil v šedesátce zemí. Používá je i řada špičkových akrobatických týmů.

Nástupce má větší dolet, lepší aerodynamické vlastnosti a je vybaven moderní technikou. Podzvukový stroj je koncipován jako lehký proudový cvičný letoun schopný plnit i roli lehkého bitevníku. Mezi hlavní výhody patří zcela přepracovaný design letounu odpovídající moderním technologiím, například použití kompozitových dílů, mokré křídlo, plnění paliva centrálním bodem a vysoce spolehlivý motor.