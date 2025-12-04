„Tento tok pomoci je zásadní, a proto znovu vyzývám všechny, aby urychlili plnění svých slibů – nejen pro tuto zimu, ale také s ohledem na rok 2026,“ vyzval Rutte po jednání šéfů diplomacie zemí NATO v Bruselu.
Iniciativa Seznam prioritních požadavků Ukrajiny (PURL) spočívá v tom, že spojenecké země platí za americké vojenské vybavení pro Ukrajinu. Účast v iniciativě je pro země v NATO dobrovolná. Jednotlivé balíčky mají hodnotu 500 milionů dolarů a prvními zeměmi, které se do iniciativy zapojily, byly Nizozemsko, Dánsko, Norsko, Švédsko, Německo a Kanada. Česko se zatím nepřipojilo.
Rutte připomněl, že spojenci už na nákupy amerických zbraní a munice od léta přispěli 4 miliardy korun. „Jsme skutečně na dobré cestě k dosažení 1 miliardy měsíčně – srpen, září, říjen, listopad – a jsem opatrně optimistický, že dosáhneme 5 miliard za celý rok,“ konstatoval.
Upozornil ovšem letoškem financování pomoci nekončí a ukrajinští obránci budou potřebovat každý měsíc v boji proti ruské agresi podobnou sumu. „Jde o nákupy útočného i obranného vybavení, včetně stíhacích raket pro systémy protivzdušné obrany, která je klíčová pro bezpečnost ukrajinských civilistů a civilní infrastruktury, podotkl.
Vyjednávání o možném míru sice probíhají, ale dokud válka neskončí, spojenci podle něj musí zajistit, aby Ukrajina měla co možná nejsilnější pozici k udržení pozic. „Ukrajina nadále prokazuje neuvěřitelnou odolnost. Putin se domnívá, že nás přečká, ale my nikam neodcházíme,“ prohlásil. Zapojování stále většího počtu zemí do financování vojenské pomoci je toho podle něj jasným důkazem a zároveň vzkazem vládci Kremlu.
Všichni spojenci si podle Rutteho přejí, aby krveprolití skončilo. Šéf NATO ocenil pokračující úsilí amerického prezidenta Donalda Trumpa s tím, že jeho administrativa dělá vše, co je v jejich silách, aby dosáhla spravedlivého a trvalého míru.
|
Drsná ruská frontová bilance: 22 mrtvých na kilometr dobývaného území
„Viděli jsme včera záběry prezidenta Putina, oblečeného jako vojáka, ale daleko od frontové linie. Opravdu strašné záběry, když víme, že je zodpovědný za 20 000 mrtvých ruských vojáků měsíčně. Musíme to zastavit. Musíme zastavit mlýnek na maso, a proto plně podporuji americké úsilí o ukončení války,“ řekl.
Šéf Aliance se zároveň vyhnul reakci na Putinovy hrozby, že připraven válčit s Evropou okamžitě. „Nebudu reagovat na všechno, co Putin říká,“ uvedl.
Pokud bude mírový proces trvat příliš dlouho nebo vyjednávání nepovedou k hmatatelnému cíli, musí podle něj tlak na Rusko pokračovat. A nejlepším způsobem je zajistit, „aby Rusové pochopili, že tok zbraní na Ukrajinu bude pokračovat“.