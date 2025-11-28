Rusko v uplynulém týdnu pokračovalo v každodenních leteckých útocích na ukrajinské území s použitím různých typů bomb a raket. Většina útoků je zaměřena na kritickou ukrajinskou infrastrukturu, aby byla nadcházející zima pro Ukrajince co nejdrsnější, čímž se snaží Moskva nepřímo vyvíjet tlak i na frontové linie.
Ukrajinským ozbrojený silám se ale podařilo „na oplátku“ proniknout hluboko na ruské území a prostřednictvím úderných bezpilotních letounů zaútočit na tepelnou elektrárnu Šatura v Moskevské oblasti, která zásobuje část ruské metropole teplem a elektřinou, upozornila estonská vojenská rozvědka ve své nejnovější situační zprávě.
|
Deset kroků, jak přinutit Putina k jednání. Chce to skutečný tlak, radí analytici
Další z úspěšných ukrajinských protiúderů se na první pohled může zdát symbolický, ovšem v konečném důsledku může představovat pro Rusko a potažmo ruské letectvo velmi závažný problém. Ukrajinským obráncům se totiž podařilo mezi strategickými cíly v ruském Taganrogu (Rostovská oblast) zasáhnout základnu pro opravy letadel a výrobu dronů.
Zasaženy byly mimo jiné experimentální letouny Berijev A-60 a A-100LL, ale co je daleko důležitější, závod v Taganrogu opravuje a modernizuje mimo jiné ruské strategické bombardéry Tu-95MS a letadla včasného varování a řízení A-50. „Úspěšné útoky na taková zařízení proto způsobují ruskému letectvu ještě větší škody než vyřazení jednoho nebo dvou letadel z provozu,“ kontatovali estonští zpravodajci.
Ruské invazní jednotky na frontových liniích pokračují v každodenních snahách o dobytí dalších významných bodů ukrajinské obrany. Podle zpravodajských analytiků bylo při těchto útočných pokusech během listopadu každý den zabito zhruba 350 ruských vojáků. To znamená, že celkové ruské ztráty za listopad přesáhly přibližně 10 500 vojáků. K tomu je třeba připočítat raněné.
Celkové ruské ztráty jen za končící měsíc tak budou čítat přibližně 30 000 vojáků. „K listopadu se ruským ozbrojeným silám podařilo obsadit přibližně 430 km čtverečných, což v porovnání s jejich ztrátami představuje 22 mrtvých na kilometr,“ vypočítali estonští analytici.
|
Pád Pokrovsku? Kostnice ruských těl obranu Ukrajiny nezlomí, tvrdí analytici
Rusům se podle estonské rozvědky ani v posledním týdnu nepodařilo ovládnout už rok a půl obléhaný Pokrovsk, který zůstává do jisté míry stále pod kontrolou ukrajinských sil. Nic nenasvědčuje také proklamacím o úplném pádu Kupjansku na severu, i když je oblast pod silným tlakem ruských sil, stejně jako Huljajpole, asi sto kilometrů jihozápadně od Pokrovsku.
Vizuální důkazy z bojiště naznačují, že husté sněžení a déšť oslabily ukrajinskou protidronovou obranu. A hustá mlha zase umožnila malým ruským pěchotním útočným skupinám pronikat ukrajinskými obrannými liniemi.
Obecně platí, že právě kolem Pokrovsku se nadále soustředí nejtěžší boje. Ukrajinské zdroje uvádějí, že ruské velení do oblasti nedávno přesunulo jednotky 76. divize ruských výsadkových vojsk. Ruské jednotky se zaměřily na obklíčení ukrajinské obrany a přerušení zásobovacích tras kolem města. Za tímto účelem Rusko zvýšilo koncentraci svých vojsk poblíž sousedních Kosťantynivky a Torecku, kde v uplynulém týdnu rovněž zuřily těžké střety.
„Hustá mlha umožňuje ruským útočným oddílům proniknout ukrajinskými obrannými liniemi a dále infiltrovat její bezpečnostní zóny. Následné nasazení výsadkových vojsk v Pokrovsku by mohlo dále zhoršit poměr sil pro ukrajinskou obranu,“ podotkl Can Kasapoğlu, analytik prestižního amerického Hudson Institute. Upozornil zároveň, že se ruské jednotky neúspěšně pokusily obklíčit také ukrajinské pozice poblíž Antonivského mostu přes řeku Dnipro v Chersonské oblasti.
Za pozoruhodnou označil novou ukrajinský stíhač dronů „Sting“ (z dílen ukrajinské společnost Wild Hornets) pro lov ruských bezpilotních útočných letounů typu Šáhid. Do konce listopadu systém pro lov dronů už zachytil více než 1 500 těchto ruských sebevražedných letounů. „Úspěch dronu je pro Kyjev slibným trendem a pravděpodobně bude mít významný dopad na bojiště,“ předpokládá Kasapoğlu.