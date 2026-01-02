Kromě neustálého tlaku na frontě Rusko v uplynulých dnech podniklo hned dva masivní útoky na ukrajinskou kritickou infrastrukturu a energetický systém. V obou případech šlo o stovky sebevražedných dronů a desítky raket, které způsobily delší i kratší výpadky proudu hned v jedenácti ukrajinských regionech.
„V taktice ruských útoků lze pozorovat změny, jelikož při několika příležitostech byly letecké údery namířeny proti cílům pouze v jednom ukrajinském regionu nebo oblasti. Rusko se tak snažilo co nejvíce ztížit odražení útoku a dosáhnout většího účinku,“ konstatovala estonská vojenská rozvědka ve své nejnovější situační zprávě.
Ukrajinským energetikům se nicméně dařilo důsledně odstraňovat způsobené škody a je možné, že ukrajinské jaderné elektrárny brzy obnoví plný provoz. Podle estonských zpravodajců to ukazuje, jak důležité je zajistit fungování nejdůležitějších systémů pro chod země ve válečném období.
I ve čtvrté zimě brutální ruské války a navzdory neustálým ruským útokům je Ukrajina s pomocí spojenců a s využitím vlastních zdrojů schopna nadále zlepšovat a udržovat energetický systém země, což vytváří základ pro schopnost celé země odrazit agresi. „V poslední době dochází k takovému rozsáhlému útoku přibližně každých deset dní,“ upozornili estonští zpravodajci.
Takřka čtyři roky od invaze na Ukrajinu ruské ozbrojené síly stále více pociťují dopady války. Na začátku přitom disponovaly mnohem většími zdroji než ukrajinští obránci.
Důkazem je podle estonské rozvědky skutečnost, že už v průběhu roku 2025 měli Rusové potíže s nahrazováním ztrát bojových tanků a během posledních leteckých úderů ukrajinská obrana úspěšně sestřelovala prakticky čerstvě nové útočné drony, vyrobené v listopadu a prosinci. „To ukazuje, že ukrajinský odpor si na Rusku vybral značnou daň a že ruské zdroje, ač velmi rozsáhlé, jsou stále omezené,“ podotkli zpravodajci.
Upozornili, že na frontě jsou ruské úspěchy velmi omezené a Moskva nadále intenzivně využívá rétoriku, kdy postup ruských pozemních sil značně zveličuje. Vrcholem ruské dezinformační kampaně pak bylo obvinění Ukrajiny, že 29. prosince zaútočila drony na ruskou prezidentskou rezidenci ve Valdaji, což Moskvu přimělo k „přehodnocení postoje“ k mírovým rozhovorům.
Hlavní úsilí rusých sil směřovalo především ve směru na Pokrovsk-Myrnohrads a v Dnipropetrovské oblasti. Ruské jednotky také pokračovaly v ofenzívě v Sumské, Charkovské a Záporožské oblasti. Po dlouhých, nelítostných bojích se ruským jednotkám podařilo vytlačit ukrajinské jednotky ze Siversku a omezeně postoupit v Sumské, Charkovské, Dnipropetrovské a Záporožské oblasti, kde se vážná situace pro obránce vyvinula v okolí Huljajpole. Moskva tam před pár dny oznámila jeho dobytí.
„Jako obvykle byly akce ruských ozbrojených sil doprovázeny zločiny: deportacemi vesničanů z obce Hrabovské v Sumské oblasti a popravami civilistů a válečných zajatců,“ zdůraznili estonští zpravodajci.
Naopak ukrajinské ozbrojené síly pokračovaly v aktivních obranných operacích, rozšiřovaly oblast pod svou kontrolou v Kupjansku (Charkovská oblast) a podnikaly protiútoky na dalších úsecích fronty.
Ukrajina také úspěšně pokračovala v úderech na ruské strategické průmyslové podniky a infrastrukturu. Podle veřejně dostupných údajů Ukrajina v roce 2025 zaútočila na cíle ruského palivového průmyslu více než 140krát, což je téměř o 50 % více než v roce 2024. Během celé války ukrajinští obránci podnikli téměř 300 takových útoků.