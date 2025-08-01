Estonská zpravodajská služba ve své poslední situační zprávě podotýká, že ano třetí kolo rusko-ukrajinských rozhovorů v Istanbulu podle očekávání nijak neovlivní průběh války a s stejně jako v předchozích případech je jediným hmatatelným výsledkem i tentokrát další vzájemná výměna zajatců.
„Při hodnocení zdravotního stavu propuštěných ukrajinských válečných zajatců je třeba přiznat, že Rusko otevřeně demonstruje svou neúctu k Ženevské úmluvě a normám mezinárodního práva obecně,“ konstatují estonští zpravodajci.
Ruské pohrdání dodržováním základních lidských práv se podle nich projevuje i v postoji k vlastním vojákům. „Vychází najevo stále více faktů a případů, jak velitelé ruských jednotek mučí a dokonce zabíjejí své vlastní vojáky, ať už za účelem tzv. disciplíny, nebo jednoduše jako vydírání,“ uvádí se ve zprávě. A nejde již o ojedinělé případy, ale spíše o odraz podstaty celého důkladně zkorumpovaného ruského systému.
Rozsah korupce potvrzuje například vlna zatýkání, která v loňském roce proběhla v ruském vyšším vojenském vedení. „Dalo by se dokonce říci, že právě díky bující korupci v ruské armádě v posledních desetiletích funguje tzv. negativní selekce, kdy povýšení a další postup nejsou udělovány těm s nejlepšími vůdčími vlastnostmi nebo nejtalentovanějším, ale těm, kteří jsou loajální nebo si za to zaplatili,“ uvádí estonské zpravodajské centrum.
|
Děsivá ruská bilance činí 70 vojáků na kilometr, počítá estonská rozvědka
To podle expertů významně ovlivnilo a stále ovlivňuje schopnost Rusů vůbec provádět vojenské operace.
A to se odráží i na ukrajinské frontě, kde i přes mnohonásobnou převahu ve vybavení a živé síle Rusové v posledních měsících, ani v uplynulých týdnech nedosáhli žádného znatelného úspěchu na operačně-taktické úrovni. Hlavní snaha ruských jednotek se i nadále soustředí na Doněck, kde probíhá nejvíce útoků a kde se již několik měsíců ruské jednotky snaží za každou cenu izolovat Pokrovský region.
Ukrajinští obránci zde i přes značnou početní nevýhodu používají především taktiku vyčerpávání, která se projevuje ve využívání připravených obranných pozic. „Rusové se zase snaží na tyto pozice den co den útočit s minimálním úspěchem a za cenu velkých ztrát jak v živé síle, tak v technice. Lidské životy nemají pro ruské politické a vojenské vedení žádnou hodnotu,“ konstatuje situační zpráva.
Ruské útoky rostly o 600 procent
Neúcta k lidskému životu se podle estonských zpravodajců projevuje také v rostoucím počtu ruských útoků na civilní infrastrukturu a obytné oblasti, což je příčinou prudkého nárůstu počtu civilních obětí. Od ledna letošního roku provedlo Rusko proti Ukrajině přibližně 23 300 útoků prostřednictvím dronů a raket.
|
Rusko eskaluje útoky na Ukrajinu na nebývalou úroveň, varuje estonská rozvědka
To je více než 600 % oproti stejnému období roku 2023 (přibližně 3 300). Ačkoli se Ukrajincům stále daří sestřelovat většinu dronů a raket, vzhledem k jejich vysokému počtu je ale nevyhnutelné, že některé z nich dosáhnou svých cílů.
Kvůli tomu vzrostl počet civilních obětí oproti stejnému období roku 2023 o 53 % a dosáhl téměř 6 800, z toho téměř 1 100 mrtvých a 5 700 zraněných. Jen v červnu letošního roku bylo na Ukrajině zabito a zraněno přes 1 500 lidí, což z něj činí měsíc s nejvyšším počtem civilních obětí za tři roky války.
„A bohužel se zde neočekávají žádné pozitivní změny. V současné situaci je třeba přiznat, že nejlepší obranou proti dronům je útok. Možná se tedy v blízké budoucnosti dozvíme, že Ukrajina podnikla kroky ke zničení závodů na výrobu dronů v Rusku, jako je například Alabuga,“ předpokládá estonská rozvědka.