Rusové mučí a zabíjejí vlastní. Korupce ovlivňuje ruské operace, tvrdí rozvědka

1. srpna 2025  20:12
Ruské pozemní jednotky ani přes mnohonásobnou přesilu nedosáhly v posledních týdnech na klíčových místech ukrajinské fronty žádného významného taktického úspěchu, uvádí estonská vojenská zpravodajská služba. Ruské útoky se zaměřují především na Doněckou oblast, kde se Rusové snaží marně i za cenu extrémních ztrát odříznout město Pokrovsk.  

Ruský útok na ukrajinskou Charkovskou oblast (červenec 2025) | foto: Defence_U

Estonská zpravodajská služba ve své poslední situační zprávě podotýká, že ano třetí kolo rusko-ukrajinských rozhovorů v Istanbulu podle očekávání nijak neovlivní průběh války a s stejně jako v předchozích případech je jediným hmatatelným výsledkem i tentokrát další vzájemná výměna zajatců.

„Při hodnocení zdravotního stavu propuštěných ukrajinských válečných zajatců je třeba přiznat, že Rusko otevřeně demonstruje svou neúctu k Ženevské úmluvě a normám mezinárodního práva obecně,“ konstatují estonští zpravodajci.

Ruské pohrdání dodržováním základních lidských práv se podle nich projevuje i v postoji k vlastním vojákům. „Vychází najevo stále více faktů a případů, jak velitelé ruských jednotek mučí a dokonce zabíjejí své vlastní vojáky, ať už za účelem tzv. disciplíny, nebo jednoduše jako vydírání,“ uvádí se ve zprávě. A nejde již o ojedinělé případy, ale spíše o odraz podstaty celého důkladně zkorumpovaného ruského systému.

Rozsah korupce potvrzuje například vlna zatýkání, která v loňském roce proběhla v ruském vyšším vojenském vedení. „Dalo by se dokonce říci, že právě díky bující korupci v ruské armádě v posledních desetiletích funguje tzv. negativní selekce, kdy povýšení a další postup nejsou udělovány těm s nejlepšími vůdčími vlastnostmi nebo nejtalentovanějším, ale těm, kteří jsou loajální nebo si za to zaplatili,“ uvádí estonské zpravodajské centrum.

Děsivá ruská bilance činí 70 vojáků na kilometr, počítá estonská rozvědka

To podle expertů významně ovlivnilo a stále ovlivňuje schopnost Rusů vůbec provádět vojenské operace.

A to se odráží i na ukrajinské frontě, kde i přes mnohonásobnou převahu ve vybavení a živé síle Rusové v posledních měsících, ani v uplynulých týdnech nedosáhli žádného znatelného úspěchu na operačně-taktické úrovni. Hlavní snaha ruských jednotek se i nadále soustředí na Doněck, kde probíhá nejvíce útoků a kde se již několik měsíců ruské jednotky snaží za každou cenu izolovat Pokrovský region.

Ukrajinští obránci zde i přes značnou početní nevýhodu používají především taktiku vyčerpávání, která se projevuje ve využívání připravených obranných pozic. „Rusové se zase snaží na tyto pozice den co den útočit s minimálním úspěchem a za cenu velkých ztrát jak v živé síle, tak v technice. Lidské životy nemají pro ruské politické a vojenské vedení žádnou hodnotu,“ konstatuje situační zpráva.

Ruské útoky rostly o 600 procent

Neúcta k lidskému životu se podle estonských zpravodajců projevuje také v rostoucím počtu ruských útoků na civilní infrastrukturu a obytné oblasti, což je příčinou prudkého nárůstu počtu civilních obětí. Od ledna letošního roku provedlo Rusko proti Ukrajině přibližně 23 300 útoků prostřednictvím dronů a raket.

Rusko eskaluje útoky na Ukrajinu na nebývalou úroveň, varuje estonská rozvědka

To je více než 600 % oproti stejnému období roku 2023 (přibližně 3 300). Ačkoli se Ukrajincům stále daří sestřelovat většinu dronů a raket, vzhledem k jejich vysokému počtu je ale nevyhnutelné, že některé z nich dosáhnou svých cílů.

Kvůli tomu vzrostl počet civilních obětí oproti stejnému období roku 2023 o 53 % a dosáhl téměř 6 800, z toho téměř 1 100 mrtvých a 5 700 zraněných. Jen v červnu letošního roku bylo na Ukrajině zabito a zraněno přes 1 500 lidí, což z něj činí měsíc s nejvyšším počtem civilních obětí za tři roky války.

„A bohužel se zde neočekávají žádné pozitivní změny. V současné situaci je třeba přiznat, že nejlepší obranou proti dronům je útok. Možná se tedy v blízké budoucnosti dozvíme, že Ukrajina podnikla kroky ke zničení závodů na výrobu dronů v Rusku, jako je například Alabuga,“ předpokládá estonská rozvědka.

inc natoaktual.cz

