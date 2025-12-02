„Zatímco pracujeme na míru, nemůžeme přehlížet stále brutálnější útoky Ruska proti Ukrajině,“ vyzval Rutte v předvečer schůzky šéfů diplomacie členských zemí NATO.
|
Válčící Rusko znovu zvyšuje roli Islandu. Ostrov bude benzínka pro operace NATO
Všichni spojenci si podle jeho slov uvědomují, že bezpečnost na obou stranách Atlantiku je hluboce propojená, a všichni proto pracují na tom, aby ruská válka proti Ukrajině skončila spravedlivým a trvalým mírem.
Aliance podle Rutteho vítá pokračující úsilí vedené Spojenými státy. „Jsem přesvědčen, že toto trvalé úsilí nakonec obnoví mír v Evropě,“ uvedl. Připomněl, že Rusko válku nevede samo, protože Čína je i nadále jeho rozhodujícím nástrojem a podporu poskytují i Írán a Severní Korea.
Jak dodal, evropské členské země NATO a Kanada v posledních měsících poskytly Ukrajině prostřednictvím nákupů z USA zbraně, munici a vybavení za miliardy dolarů. Další podpora je ovšem nezbytná, aby „Ukrajina měla vše, co potřebuje k obraně dnes a odstrašení agrese v budoucnu“. Rutte proto očekává, že během středečního jednání a v příštích několika dnech spojenci oznámí další balíčky vojenské pomoci Kyjevu.
|
Drsná ruská frontová bilance: 22 mrtvých na kilometr dobývaného území
Kromě války na Ukrajině budou klíčovým bodem jednání také výdaje ona obranu členských zemí. Spojenci se letos na červencovém summitu v Haagu dohodli, že zvýší postupně do roku 2035 obranné výdaje na úroveň 3,5 % HDP a výdaje související s obranou na úroveň 1,5 % HDP.
Podle Rutteho spojenci od té doby dosáhli významného pokroku. „Ale je to jen začátek dlouhé cesty a nemůžeme být spokojení. Musíme nabrat tempo a navzájem se chovat k odpovědně, zatímco pracujeme na tom, abychom zajistili bezpečnost miliardy občanů,“ konstatoval.
Apeloval, že zvyšování investic do obrany bude skutečně efektivní pouze tehdy, pokud bude poptávce odpovídat také nabídka. Důležité je proto zvyšovat kapacity obranného průmyslu. „Abychom zajistili, že vyrábíme to, co potřebujeme, a abychom inovovali a udrželi si náskok před konkurencí. Je to výhodné pro naše společnosti, posiluje to naši bezpečnost a prosperitu a zároveň vytváří pracovní místa na obou stranách Atlantiku,“ dodal.