„Je bezpodmínečně nutné provést komplexní reformu Rady bezpečnosti Spojených národů tak, aby byla účinnější, inkluzivnější a lépe odrážela současnou realitu,“ vyzval Pavel na otevřeném jednání Rady bezpečnosti OSN (RB).

K zajištění bezpečí a podmínek k rozvoji v míru ve světě je podle něj potřeba akceschopné a funkční multilaterální organizace a odpovědnost členských zemí.

Pavel uvedl, že konkrétně v RB je potřeba posílit hlas nedostatečně zastoupených regionů, především Afriky, ale nejen jí. Pokud k takovým strukturálním a procedurálním změnám nedojde, výkonnost a legitimita RB nevyhnutelně poklesnou.

Ruská válka na Ukrajině podle jeho slov jasně ukázala, že provést reformu bylo načase už dávno. Členství v RB by přitom nemělo být jen privilegiem, ale především odpovědností za obranu světového míru a bezpečnosti, která byla členům svěřena jménem ostatních zemí.

„Globální bezpečnost závisí na úsilí a ochotě členů Rady se této své odpovědnosti chopit. To, co předvádí Rusko, je ale pravým opakem. Svou válkou na Ukrajině otřásá základy naší kolektivní bezpečnosti,“ prohlásil český prezident.

Opakovaně deklarovaný plán Ruska si Ukrajinu podmanit silou bude má podle něj dopady daleko za hranice regionu. Pavel je označil za globální a připomněl narušení jaderné bezpečnosti, snížení potravinové a energetické bezpečnosti, ale také nebezpečný pokus o rozbití mezinárodního řádu založeného na pravidlech.

„Vzhledem k tomu, že válka trvá již třetím rokem, je zřejmé, že Rusko by něco takového nikdy nezvládlo samo,“ konstatoval s odkazem na Čínu, která je ruským spojencem.

Ve svém projevu apeloval na Peking jako globálního aktéra a právě stálého člena Rady bezpečnosti, aby usiloval o mír a stabilitu. „Čína napomáhá největší dnešní bezpečnostní hrozbě tím, že Rusku i nadále dodává prostředky potřebné k posílení vojenských kapacit, které Rusko používá proti Ukrajině a jejím obyvatelům,“ řekl Pavel.

Čína by se podle něj měla chovat podle role, o niž usiluje. Tedy být důležitým a odpovědným světovým hráčem. Vyzval proto Čínu, aby využila svých výjimečně blízkých vztahů s Ruskem k ukončení krveprolití na Ukrajině a všech souvisejících hrozeb pro světovou bezpečnost. „Leadership je o odpovědnosti, znamená však také závazek udržovat mír. Leadership for Peace — to je náš cíl a naše povinnost,“ dodal.

Český prezident je v USA od neděle na týdenní pracovní cestě. Předtím už hovořil také na Valném shromáždění OSN. Tam připomněl, že od posledního setkání světových lídrů před rokem se svět nestal o nic bezpečnějším místem, právě naopak.

Svět podle něj potřebuje fungující OSN, která umí v případě potřeby rychle reagovat a která lépe plní společné globální závazky. „Nikdo nemá právo bez postihu zneužívat svou moc a zastrašovat jiné členy mezinárodního společenství. Společně musíme vyvíjet větší tlak na Rusko, aby ukončilo tuto nespravedlivou a brutální válku,“ uvedl.

Mírový summit ve Švýcarsku podle Pavla jasně potvrdil, že mír na Ukrajině musí být založen na mezinárodním právu a zásadách svrchovanosti a územní celistvosti. Ruský nezájem o skutečné mírové řešení označil za cynický.