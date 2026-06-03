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    Zpravodajství

    Rumunsko masivně přezbrojí. Vsadí na německého giganta

    3. června 2026  17:02
    Pásové obrněnce, moderní protivzdušné systémy, munice i hlídková a podpůrná plavidla. Rumunsko chystá masivní investice do své obrany za 5,7 miliardy eur, tedy v přepočtu přes 137 miliard korun. Celý balík zakázek Bukurešť svěřila německému gigantu Rheinmetall, který chce v zemi rozšířit své výrobní kapacity a minimálně polovinu z objednané techniky vyrobit přímo v Rumunsku.  

    První obrněnec Lynx KF41 pro maďarskou armádu vyrobený v továrně v maďarském Zalaegerszegu | foto: Rheinmetall

    Zpráva o historicky největší zakázce pro Rheinmetall za poslední dobu přichází jen pár dní poté, co s nejvyšší pravděpodobností ruský útočný dron narazil do bytového domu v rumunském Galati.

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    Rumunsko si v jednom balíku od düsseldorfské technologické skupiny objednává celkem 298 pásových bojových vozidel Lynx ve čtyřech variantách, protivzdušné systémy Skyranger rovněž na platformě Lynx, zásoby munice, dvě hlídkové lodě a a dvě podpůrná plavidla pro potápěčské týmy v celkové hodnotě 5,7 miliardy eur. Bukurešť bude přezbrojení financovat z programu Evropské unie Security Action for Europe (SAFE).

    „Smlouva uzavřená mezi rumunskými úřady a společností Rheinmetall představuje nejen příležitost modernizovat rumunské obranné schopnosti, ale také důležitý krok k oživení národního obranného průmyslu,“ řekl Mihai Jurca, vedoucí Úřadu předsedy vlády a koordinátor pro implementaci plánu SAFE.

    Upozornil, že nejméně 50 procent výroby bude probíhat přímo v Rumunsku nebo ve spolupráci s místními firmami. „Je to začátek nové fáze průmyslového rozvoje, který má potenciál stát se klíčovým motorem ekonomického růstu Rumunska,“ dodal.

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    Pro splnění zakázek Rheinmetall výrazně rozšíří své stávající výrobní kapacity v Rumunsku a zajistí také transfer technologií. Velká část přidané hodnoty nové techniky bude vznikat přímo v Rumunsku. Dodávky mají začít v roce 2028 a pokračovat až do roku 2030.

    „Je to pro nás velký úspěch,“ vedl Armin Papperger, generální ředitel Rheinmetallu s tím, že chce firma na východní hranici NATO vybudovat rozsáhlý obranný ekosystém. Reinmetall plánuje v Rumunsku investovat až několik set milionů eur. Projekty mají přinést tisíce nových pracovních míst. Do dodavatelského řetězce bude zapojeno přes 200 subdodavatelů.

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