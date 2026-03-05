Řehka mimo jiné vyzval k větší pružnosti při nákupech pro obranu. Na možný konflikt s Ruskem se nelze podle něj připravit bez zapojení celé společnosti.
„Akviziční procesy musí být pružné, inovativní a rychlé. Není možné čekat šest let na stavbu budovy nebo stárnout u vývoje tanků. Spolupráce s průmyslem a modernizace legislativy jsou klíčové,“ apeloval náčelník generálního štábu.
Česká republika musí podle něj hledat netradiční metody a překlenout období čekání na průmyslové kapacity, jako například Ukrajina využila FPV drony při kritickém nedostatku dělostřelectva. „Bez financí to ovšem nepůjde,“ připomněl.
Země přitom dle Řehky nemůže přistupovat k akvizici technologicky vyspělých produktů, které se vyvíjí a stárnou, jako k akvizicím tanků. „Musíme být pružní a spolupracovat s průmyslem. Tímto tempem nestíháme,“ podotkl.
Řehka zároveň upozornil, že nevystupuje proti žádným politickým rozhodnutím, ale jen upozorňuje na rizika, jaká rozhodnutí budou mít. Armáda podle něj může konat jen v mezích, které určí společnost a politika.
„Když je priorita všechno, není priorita nic,“ varoval ovšem s tím, že bez odpovídajících obranných výdajů nemůže být země spolehlivým spojencem.
Zásadní je podle něj urychleně posílit evropský pilíř obrany, dobudovat schopnosti a navyšovat rozpočet na obranu, nikoliv jej krátit. „Ať už jen pro upoutání americké pozornosti. Jedná se o politické rozhodnutí. Nemůžeme se tvářit, že budeme plnit vše,“ řekl. Udržet pozornost Američanů v Evropě je podle něj životním zájmem Evropanů.
