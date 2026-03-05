natoaktual.cz

    Nemůžeme zestárnout u vývoje tanků, apeluje generál Řehka

    5. března 2026  12:37
    Když nefungují státní instituce, armáda neudělá nic, varoval náčelník generálního štábu Karel Řehka. Promluvil na národní konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost, která se koná na Pražském hradě.  

    Náčelník generálního štábu Karel Řehka na konferenci NBNS na Pražském hradě. (5. března 2026) | foto: Ondřej Charvát

    Řehka mimo jiné vyzval k větší pružnosti při nákupech pro obranu. Na možný konflikt s Ruskem se nelze podle něj připravit bez zapojení celé společnosti.

    „Akviziční procesy musí být pružné, inovativní a rychlé. Není možné čekat šest let na stavbu budovy nebo stárnout u vývoje tanků. Spolupráce s průmyslem a modernizace legislativy jsou klíčové,“ apeloval náčelník generálního štábu.

    Rusko bylo a je největší hrozbou pro ČR, tvrdí poradce premiéra Kmoníček

    Česká republika musí podle něj hledat netradiční metody a překlenout období čekání na průmyslové kapacity, jako například Ukrajina využila FPV drony při kritickém nedostatku dělostřelectva. „Bez financí to ovšem nepůjde,“ připomněl.

    Země přitom dle Řehky nemůže přistupovat k akvizici technologicky vyspělých produktů, které se vyvíjí a stárnou, jako k akvizicím tanků. „Musíme být pružní a spolupracovat s průmyslem. Tímto tempem nestíháme,“ podotkl.

    „Stát musí reagovat rychleji.“ Pavel, Řehka či Havlíček hovořili na Hradě o bezpečnosti

    Řehka zároveň upozornil, že nevystupuje proti žádným politickým rozhodnutím, ale jen upozorňuje na rizika, jaká rozhodnutí budou mít. Armáda podle něj může konat jen v mezích, které určí společnost a politika.

    „Když je priorita všechno, není priorita nic,“ varoval ovšem s tím, že bez odpovídajících obranných výdajů nemůže být země spolehlivým spojencem.

    Zásadní je podle něj urychleně posílit evropský pilíř obrany, dobudovat schopnosti a navyšovat rozpočet na obranu, nikoliv jej krátit. „Ať už jen pro upoutání americké pozornosti. Jedná se o politické rozhodnutí. Nemůžeme se tvářit, že budeme plnit vše,“ řekl. Udržet pozornost Američanů v Evropě je podle něj životním zájmem Evropanů.

    Konference se koná pod záštitami prezidenta republiky Petra Pavla, předsedy vlády Andreje Babiše, místopředsedy vlády a ministra zahraničí Petra Macinky, ministra obrany Jaromíra Zůny a ministra vnitra Lubomíra Metnara.

    Generálními partnery akce jsou Czechoslovak Group (CSG) a Tatra. Hlavním podporu zajišťuje Ministerstvo obrany České republiky.

    Hlavními partnery jsou BAE Systems, Colt CZ Group, Lockheed Martin a Zevela Ammunition.

    Partnery pak Aero, Omnipol Group a Ray Service.

    Lubomír Světnička, Adéla Antošová, Veronika Říčanová, Aleš Šenk natoaktual.cz

