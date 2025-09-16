natoaktual.cz

    Britští Red Arrows a české gripeny prolétnou nad Karlovým mostem

    16. září 2025  13:27
    Čtvrtek, 15 hodin, Vltava, Karlův most. Formace dvou stíhaček JAS-39 Gripen a deseti proudových strojů legendární britské akrobatické skupiny Red Arrows podniknou unikátní průlet nad Prahou. Vrcholem bude přelet v nízké výšce asi 300 metrů nad Vltavou i s barevnými kouřovými efekty.  

    Britská akrobatická skupina Red Arrows | foto: @rafredarrows

    Akrobatická skupina britského Královského letectva (RAF) míří na víkendové Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, kde bude po oba dny vystupovat. Desítka proudových strojů BAE Hawk T1 v charakteristické červené barvě chce průletem nad Prahou uctít nejen české vzdušné síly ale připomenout také 80. výročí konce 2. světové války.

    Královští Red Arrows se vracejí po třinácti letech. Ovládnou nebe nad Ostravou

    „Přelet nad Prahou je naprostou raritou, průlet nad Karlovým mostem pak představuje zcela unikátní událost,“ zve Pražany na nevšední podívanou koordinátor průletu Jan Tvrdík z velitelství vzdušných sil. Naposledy měli přitom Pražané možnost vidět průlet domácích a aliančních strojů loni v březnu u příležitosti 25. výročí vstupu České republiky do NATO.

    Formace přiletí k Praze od severu, nad ruzyňským letištěm Václava Havla se přeskupí do tvaru šípu, vyzkouší si kouřové efekty a následně obletí západní okraj metropole směrem na jih.

    Odtud poletí nad Vltavou od jihu k severu tak, aby nad Karlovým mostem prolétla i s barevnými kouřovými efekty v 15:00. Následně se formace odkloní směr Kbely a bude pokračovat na letiště Leoše Janáčka Ostrava na tamější Dny NATO.

    Letouny se budou pohybovat ve výšce 300 metrů nad zemí, v souladu s bezpečnostními předpisy. Armáda ujistila, že hluk při průletu stíhaček a většího počtu proudových letounů bude jen krátkodobý.

    Podle Tvrdíka se program může měnit v závislosti na počasí, vytíženosti vzdušného prostoru nad Prahou i průchodnosti leteckých tratí. „Skupina Red Arrows startuje z letiště v Lipsku po mezipřistání a s dvojicí gripenů se potká až nad územím České republiky,“ podotkl Tvrdík.

    Visí na nebi, ale vrtulník to není. Mořští „Vlci“ předvedou úderný Harrier

    Skupina Red Arrows se do Česka vrací po třinácti letech. Vznikla již v roce 1964 a vystupuje s devíti letouny s charakteristickým zbarvením. Patří mezi nejslavnější a proslulost si získala svými naprosto precizními a těsnými letovými formacemi, jež při vystoupeních předvádí.

    Všichni její piloti mají za sebou četné zkušenosti z bojového nasazení na nadzvukových strojích jako je Eurofighter Typhoon.

