Polský vzdušný prostor v noci narušil velký počet ruských dronů. Zatím se hovoří o dvou desítkách. V noci k nim startovaly polské stíhačky F-16 a nizozemské letouny F-35. Sestřeleno bylo nejméně devět ruských strojů.
Podle nizozemského ministerstva obrany NATO reagovalo rychle a rozhodně a nasadilo polské a nizozemské stíhačky k útoku na tyto drony. „Nizozemské letouny F-35 sestřelily v Polsku ruské drony. V kontextu NATO naše letouny F-35 významně přispívají k obraně naší kolektivní bezpečnosti. Přesně na to jsme připraveni. Takto držíme na uzdě rostoucí ruskou hrozbu,“ uvedl nizozemský ministr obrany Ruben Brekelmans.
Upozornil, že se tak ruská hrozba neomezuje pouze na Ukrajinu, ale představuje i širší hrozbu pro Evropu. „Rusko podstupuje více rizik, a s tím se zvyšuje i hrozba pro území NATO. Jsem hrdý na adekvátní a profesionální reakci našich pilotů,“ dodal.
Nizozemsko a Polsko však nebyly jedinými zeměmi, které reagovaly. Německé raketové systémy Patriot v Polsku byly uvedeny do stavu vysoké pohotovosti. Dále byly k doplňování paliva do stíhaček ve vzduchu nasazen italský letoun včasného varování a letoun z alianční flotily mnohonárodních víceúčelových tankerů (MRTT).
„Aby bylo jasné, narušení polského vzdušného prostoru ruskými drony je nepřijatelné. Je to další důkaz, že ruská agresivní válka představuje hrozbu pro evropskou bezpečnost,“ podotkl nizozemský premiér Dick Schoof. Polského předsedu vlády Donalda Tuska ujistil o spojenecké podpoře.
Nizozemsko vyslalo do Polska koncem srpna čtyři své nejmodernější letouny F-35. v rámci posílené letecké přítomnosti NATO na východní hranici. I když společně s norskými letouny drží nepřetržitou pohotovost teprve pár dní, je to už potřetí, co musely stíhačky kvůli ruským dronům do vzduchu. Předchozí ostré starty podnikly v noci z 2. na 3. září a ze 6. na 7. září. Tentokrát ale poprvé použily zbraně k sestřelení dronů.
Nizozemské letoun mají kromě ochrany polského vzdušného prostoru za úkol také chránit přilétající transportní stroje, které do země přiváží vojenskou pomoc pro ukrajinské obránce čelící ruské agresi.