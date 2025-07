Půjde o 150 hodin leteckého výcviku v hodnotě zhruba 32 milionů korun. Předpokládá se výcvik až osmi ukrajinských pilotů, a to ještě letos.

„Pokud se má Ukrajina dál a účinně bránit ruské agresi, potřebuje nejen vojenskou techniku, ale i dobře vycvičené ozbrojené síly včetně těch vzdušných,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Podle ní je podpora napadené Ukrajiny ve strategickém zájmu České republiky.

Vláda proto ve středu její návrh schválila program výcviku ukrajinských pilotů, který její resort zajistí prostřednictvím státního podniku LOM Praha.

O možnosti výcviku ukrajinských pilotů už na jaře jednal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v Praze.

Zajištění výcviku ukrajinských pilotů je součástí podpory, kterou Česká republika poskytuje Ukrajině a jejím ozbrojeným silám v obraně proti ruské agresi. Piloti budou cvičeni pro letouny F-16, které sice česká armáda ve výzbroji nemá, ukrajinská strana ale projevila zájem i o výcvik na simulátorech a podzvukových letounech L-39 Skyfox.

Vzdušné síly Armády ČR přenechávají pro tento program 150 výcvikových hodin v odhadované hodnotě 32 milionů korun, které již letos nepotřebují. To by mohlo postačovat na bezplatný výcvik až osmi ukrajinských pilotů. Veškeré výdaje české strany za zabezpečení výcviku budou hrazeny ze schváleného rozpočtu ministerstva obrany, žádné další výdaje navíc se proto nepředpokládají.

„Výcvik ukrajinských pilotů v Centru leteckého výcviku LOM Praha je pro nás nejen odbornou výzvou, ale také výrazem aktivního zapojení do podpory Ukrajiny a naší solidarity. Máme kapacity, know-how i zkušenosti a ve spolupráci s Armádou České republiky jsme připraveni je nabídnout tam, kde je to skutečně potřeba,“ podotkl ředitel státního podniku Jiří Protiva.

Realizace výcviku a souvisejících služeb v hodnotě zhruba 4,5 milionu korun včetně pozemní přípravy na simulátorech, logistického zabezpečení a zdravotního vyšetření by byla zastřešena nově uzavřeným dodatkem k existující smlouvě mezi ministerstvem obrany a státním podnikem LOM Praha a platnou dohodou o vzájemné spolupráci mezi ministerstva obrany ČR a Ukrajiny.

Výcvik ukrajinských pilotů by probíhal v souladu s platným národním mandátem na působení českých vojáků v zahraničních operací a pro pobyt ozbrojených sil jiných států na území České republiky do roku 2026. Ten umožňuje pobyt příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny a členských států EU a NATO za účelem výcviku ukrajinských vojáků na českém území v celkovém počtu do 800 osob.