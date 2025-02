20:18

Česká strojírenská skupina PBS Group masivně investuje do výroby. V příštích letech chce znásobit produkci proudových motorů pro bezpilotní letouny a další vojenské systémy. Do mateřského závodu ve Velké Bíteši ještě letos investuje na 300 milionu korun a to i kvůli účasti na programu amerických letounů F-35. Do budoucna chystá výrobu v USA a Indii.