„Mnohem více, než dříve, se budeme věnovat skutečným výdajům na obranu. Nejenom v té procentuální výši, ale také z hlediska naplňování reálných schopností armád,“ konstatoval Pavel před odletem do Turecka.
Ocenil, že vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) slíbila, že chce dosáhnout výdajů na obranu ve výši dvou procent HDP. „Já určitě podpořím vládu v jakémkoliv úsilí naplnit naše závazky nejenom čísly, ale reálnou bojeschopností, moderní technikou a dostatečným počtem vojáků,“ vzkázal. Připustil, že česká obrana má dnes velké mezery.
Pavel předestřel, že v Ankaře bude mít řadu bilaterálních jednání se svými protějšky. Summit podle něj bude mít tři priority, mimo jiné výdaje na obranu, budování obranného průmyslu a podporu Ukrajiny.
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Ještě dnes se zúčastní fóra obranného průmyslu na okraj summitu. „Především s důrazem na to, že Česká republika má dlouhou tradici v obranném průmyslu. Máme také řadu menších firem, které mají přínos pro celou Alianci,“ řekl Pavel s tím, že je nesmírně důležité, aby právě tyto malé a střední společnosti budou dostávat prostor ve spolupráci s těmi globálními, aby byly konkurenceschopné nejen v rámci Evropy, ale také aby si konkurenceschopnost zachovala Evropa vůči silnými americkým producentům.
„Protože máme samozřejmě zájem na tom, aby evropské armády byly vyzbrojovány i evropskými zbraněmi a ne jenom těmi americkými,“ doplnil.
Prezident se také zúčastní jednání pořádaného prestižní Mnichovskou bezpečnostní konferencí, která se bude týkat celého spektrální bezpečnostních otázek. Ve středu jej čeká pracovní snídaně za účasti hlav států některých zemí a bezpečnostních expertů.
Pavel potvrdil, že v úterý se zúčastní neformální večeře lídrů Aliance. Pozvánku dostal přímo od tureckého prezidenta Erdogana. „Nemohl bych se tam dostat jinak než na pozvání tureckého prezidenta,“ uvedl Pavel. S premiérem Babišem se podle svých slov „nebude prát“ o místo u stolu. Kde bude sedět se prý dozví až na místě.
„Chci slyšet, o čem se bude bavit, chci slyšet argumenty. Vzhledem k tomu, že neprobíhá koordinace zahraniční bezpečnostní politiky mezi prezidentem a vládou, tak chci slyšet argumenty. Jinak mám obavu, že by se ke mně informace nedostaly,“ vysvětlil Pavel s tím, že neformální jednání mají svoji hodnotu, protože se z nich nepořizuje žádný záznam, tím pádem umožňuje velice otevřenou diskusi.
Jednání se zúčastní podle svých slov bez nějakého pocitu ponížení nebo frustrace. Pavla doplnila do delegace na summit vláda až dodatečně po zásahu Ústavního soudu, když premiér Babiš opakovaně tvrdil, že prezidenta na summitu nechce.
Pavel zároveň věří tomu, že bude mít možnost se na summitu s premiérem Babišem potkat „Bavíme se o bezpečnosti našich občanů a naší země. To by mělo být naším společným tématem,“ dodal.