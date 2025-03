„Pokud bezpečnost nechceme vnímat jako samozřejmost, tak opravdu musíme začít konat a konat teď. Já věřím, že na to máme nejenom my v České republice, ale že na to má i celá Evropa, aby se dokázala konečně postavit na vlastní nohy a chovat se jako dospělí,“ prohlásil Pavel.

Proměna bezpečnostního světového řádu bude podle Pavla redefinovat geopolitické vztahy a strategické priority, zpochybňuje řadu dosavadních jistot. „Pro mnoho lidí jsou změny příliš náhlé a rychlé,“ uvedl prezident na národní konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost, která se koná v Míčovně Pražského hradu. Na ní po celý den politici i experti řeší klíčové otázky pro posílení obrany České republiky.

Základem veškerého úsilí o posílení české obranyschopnosti je podle prezidenta shoda na tom, jaká rizika republice hrozí. „Musíme být schopni vnímat bezpečnostní hrozby napříč politickým spektrem a nevyužívat je k politickým sporům – jinak bychom ohrožovali sami sebe,“ řekl.

Dalším klíčovým faktorem je pak podle něj vůle a ochota těmto hrozbám čelit a něco pro to obětovat. „Musíme odmítnout představu, že je vždy lepší usilovat o dohodu, než se bránit, jen proto, že chceme žít v míru. Pokud přijmeme postoj, že podřízení je přijatelnější než boj za svobodu, budeme na tom vždy hůř,“ uvedl.

Petr Pavel @prezidentpavel Naše bezpečnost není určena pouze situací ve světě, ale do značné míry i zapojením každého z nás. Jejím základním předpokladem je zejména shoda na tom, co nás ohrožuje. Oceňuji již tradiční diskuzi zástupců všech parlamentních stran na konferenci Naše bezpečnost není… https://t.co/9KXfNKYTrS https://t.co/hTJ5bfarvg oblíbit odpovědět

Upozornil, že geopolitické změny nejsou pouze věcí velkých států nebo států obecně, ale že jsou do značné míry i věcí všech občanů. „Každého z nás. Toho, jak se stavíme k tomu, co se kolem nás děje,“ uvedl.

Preferencí bude podle prezidenta vždy stát společně s USA, ale pokud se Spojené státy rozhodnou jít jinou cestou, „měli bychom být připraveni adekvátně reagovat“. Česká republika i Evropa mají podle něj sílu postavit se na vlastní nohy.

Pavel označil za důležitou podporu Ukrajiny v dosažení co nejspravedlivějšího míru, aby ruská agrese nevyústila v naplnění všech cílů agresora. Ocenil, jakým způsobem se česká společnost postavila k pomoci Ukrajině. Od přijetí statisíců uprchlíků až po veřejné sbírky na nákup zbraní.

Český prezident brzy navštíví Kyjev, kde se setká se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Během konference informaci potvrdil poradce ukrajinského prezidenta Olexander Kamyšin.

Buďte připravení, varoval Kamyšin

Mají diskutovat o možnostech, jak posílit Evropu s ohledem na společné budování svobodného světa. „Prezident Pavel velmi brzy navštíví Kyjev a setká se s naším prezidentem,“ uvedl Kamyšin.

Pavel navštívil Ukrajinu krátce po své inauguraci v roce 2023 společně se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

Kamyšin ocenil českou pomoc. Českou republiku označil doslova za strategického partnera Ukrajiny, se kterým je jeho země připravena se podělit o své zkušenosti z rychlého budování obranného průmyslu uprostřed války.

Petr Fiala @P_Fiala Žijeme v nebezpečném světě a uspějeme v něm jen tehdy, pokud budeme připraveni.



Záleží na každém z nás, jestli pro to něco uděláme. Nejen slovy, ale hlavně činy. To, čím procházíme, může být konec Evropy, pokud nezvládneme včas reagovat. Nebo to může být katarze, v což věřím já… https://t.co/nxBPxl8Re1 https://t.co/fs7DgSxVTu oblíbit odpovědět

„Železní lidé ukrajinského obranného průmyslu dělají zázraky. Takže konečně máme náš průmysl dostatečně silný,“ řekl Kamyšin s tím, že Ukrajina vybudovala svůj obranný průmysl téměř od nuly a pod neustálým ruským ostřelováním.

S odkazem na motto konference, že bezpečnost není samozřejmost, naprosto souhlasí. „Něco stojí. A já vám řeknu, jaké jsou skutečné náklady na bezpečnost - tisíce zabitých, tisíce zraněných, to je skutečná cena bezpečnosti. To jsou miliony dočasně vysídlených obyvatel vaší země. Ale těmto nákladům se můžete vyhnout, pokud bude vaše vedení dostatečně silné. A já vím, že je,“ prohlásil.

Za bezpečnost se podle jeho slov musí zaplatit a klíčové je být připraven. Osobně prý nebyl připraven jen jednou v životě a to, když se 24. února 2022 brzy ráno probudil za ruského ostřelování a stále nemohl uvěřit, že se to skutečně děje.

„Políbil jsem své chlapce, mám dva syny, políbil jsem svou ženu a šel jsem sloužit vlasti při vedení železnice. Ten den mi do značné míry změnil život. Nikomu z vás bych nepřál, aby nebyl připraven,“ dodal.

„Naše bezpečnost není samozřejmost“ je prestižní českou národní konferencí, na níž se od roku 2014 pravidelně setkávají špičky politické reprezentace a přední bezpečnostní experti, aby nejen zhodnotili uplynulé období, ale zejména aby předestřeli plány na další postup při zajišťování obrany a bezpečnosti České republiky.