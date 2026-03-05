natoaktual.cz

    Obranu nelze řídit z roku na rok, vyzval prezident Pavel

    5. března 2026  14:42
    Posilování obranyschopnosti a odolnosti není podle prezidenta Petra Pavla přípravou na válku, ale zachováním způsobu, jakým chceme žít. „Je to investice do budoucnosti,“ řekl na národní bezpečnostní konferenci na Pražském hradě.  

    Prezident Petr Pavel na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost na Pražském hradě. (5. března 2026) | foto: Ondřej Charvát

    Připomněl, že loni ze stejného místa upozorňoval, že USA už nebudou věnovat takovou podporu při zajišťování bezpečnosti Evropy. „Nastává doba, kdy se Evropa musí postavit na vlastní nohy. Ne za rok, ne po dalších volbách, ne až na to budeme mít, ale teď,“ prohlásil.

    Je to podle něj realita, před kterou nemá smysl uhýbat, ale které se musíme postavit. A země to podle něj měla udělat už dávno. „Trump i jeho předchůdci nás k tomu vyzývají už více než 20 let,“ podotkl.

    Nemůžeme zestárnout u vývoje tanků, apeluje generál Řehka

    Obrana se podle něj nedá řídit z roku na rok, jde o dlouhodobou strategii, která by neměla být zásadně přepisována a měněna s každou vládou. Česká republika podle jeho slov potřebuje politickou dohodu, která přesáhne jedno volební období.

    „Je za hranou odpovědnosti proměňovat otázky bezpečnosti v nástroj politického soupeření, zpochybňovat naše závazky a bagatelizovat hrozby, kterým čelíme,“ prohlásil.

    Prezident připustil, že o otázkách národní bezpečnosti mluví v poslední době velmi často. V dnešní době ale nejde o hypotetické scénáře, ale o realitu. „Stále agresivnější Rusko nás opakovaně označuje za nepřítele a je s námi ve válečném konfliktu již dnes, jen to zatím není válka vedená konvenčními prostředky,“ varoval.

    Rusko bylo a je největší hrozbou pro ČR, tvrdí poradce premiéra Kmoníček

    Nevyzpytatelná situace na Blízkém východě pak bude mít dopady na všechny. „Čekat, že mír přijde jen proto, že si ho budeme přát, mluvit nebo ho za nás někdo vyjedná, je naivní, nezodpovědná a krátkozraká,“ řekl.

    Proměna bezpečnostního prostředí probíhá zjevně rychleji než jsme si dříve představovali. Stát proto musí zrychlit přípravu moderní legislativy a plánovat a reagovat mnohem operativněji. A zároveň vytvářet podmínky pro budování kapacit jak v oblasti vnější i vnitřní bezpečnosti. „Každé další odkládání znamená jen vyšší náklady v budoucnu, finanční i bezpečnostní,“ dodal.

    Prezident sklidil bouřlivý aplaus.

    „Připravenost se buduje před krizí nikoli pod jejím tlakem,“ uvedl dále. Apeloval, že politici a představitelé státu nesmí společnost v bezpečnostních otázkách rozdělovat. „Nesmíme obavy o bezpečnost používat pro dosažení politických cílů,“ podotkl.

    Konference se koná pod záštitami prezidenta republiky Petra Pavla, předsedy vlády Andreje Babiše, místopředsedy vlády a ministra zahraničí Petra Macinky, ministra obrany Jaromíra Zůny a ministra vnitra Lubomíra Metnara.

    Generálními partnery akce jsou Czechoslovak Group (CSG) a Tatra. Hlavním podporu zajišťuje Ministerstvo obrany České republiky.

    Hlavními partnery jsou BAE Systems, Colt CZ Group, Lockheed Martin a Zevela Ammunition.

    Partnery pak Aero, Omnipol Group a Ray Service.

    Lubomír Světnička, Adéla Antošová, Veronika Říčanová, Aleš Šenk natoaktual.cz

