Vozidla má šternberský výrobce dodat zákazníkům v horizontu tří let. Zakázka zahrnuje široké spektrum konfigurací platformy Patriot určených pro moderní pozemní síly – od minometných vozidel, přes velitelská vozidla, obrněné transportéry až po kolová bojová vozidla pěchoty a obrněné sanitní verze pro zdravotnickou evakuaci.
„Excalibur Army je v rámci skupiny CSG podnik specializovaný na vývoj a výrobu špičkových pozemních systémů, které často využívají podvozky Tatra. Zakázka v jihovýchodní Asii potvrzuje důvěru našich partnerů a navazuje na naši úspěšnou historii dodávek v tomto regionu, kam jsme v minulosti vyvezli např. mostní systémy či raketomety,“ uvedl ředitel firmy Vladimír Stulančák.
Obrněné vozidlo Patriot využívá vynikající kolový podvozek Tatra s unikátní koncepcí centrální nosné roury s výkyvnými nezávisle zavěšenými polonápravami, která zajišťuje vysokou mobilitu i v náročných podmínkách.
Dodávky do Asie představují dosud největší exportní zakázku tohoto vozidla a podle firmy potvrzuje univerzálnost i schopnost přizpůsobení platformy specifickým požadavkům zákazníka.
Vozidlo Patriot 4×4 spadá do kategorie vozidel o váze 13 až 17,5 tun. Díky své univerzálnosti a modularitě je Patriot II vhodný pro bojové nasazení, hlídkové mise či průzkumnou činnost. Představuje vhodnou platformu pro velitelská, spojovací, komunikační, protichemická či zdravotnická vozidla nebo jako nosič zbraňových systémů.
Konstrukce vozidla umožňuje instalaci věží s ručně ovládanými zbraněmi do ráže 14,5 mm nebo dálkově řízených zbraňových stanic s kanony do ráže 20 mm nebo granátomety. Vedle toho může být Patriot II vybaven řízenými střelami či minometem.