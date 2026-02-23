natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    První obrněnce CAVS pro Bundeswehr. Finsko má objednávky na dva tisíce vozidel

    23. února 2026  18:06
    Finský výrobce Patria dodal německé armádě prvních pět kolových obrněných vozidel CAVS 6x6. Dodávky jsou součástí dvou zakázek uzavřených v prosinci v rámci mezinárodního programu Common Armoured Vehicle System (CAVS). Německo chce na etapy nakoupit až 876 těchto obrněnců.  

    Obrněnec Patria CAVS 6x6 | foto: @group_patria

    „Tato vozidla signalizují začátek přechodu Německa k moderní, vysoce mobilní a chráněné vozové flotile a zároveň demonstrují sílu a efektivitu rámcové spolupráce CAVS,“ uvedl Jussi Järvinen z Patria během předání prvních vozidel v německém Zeithainu.

    Německo od této chvíle přechází na plnohodnotné dodávky. Vozidla finský výrobce bude německé armádě v následujících letech dodávat ve spolupráci německými průmyslovými partnery FFG, JWT a KNDS.

    Finskem vedený program Common Armoured Vehicle System (CAVS)v současné době sdružuje sedm členských zemí: Finsko,

    Lotyšsko, Švédsko, Německo, Dánsko, Spojené království a Norsko, přičemž vozidla jsou také v provozu na Ukrajině.

    Patria v rámci programu vede vývoj obrněných vozidel 6x6, ale převážná většina dodávek vozidel je realizována s využitím kapacit domácího obranného průmyslu členských zemí.

    Patria už má objednávky včetně opcí na téměř 2 000 vozidel Patria 6x6 a dodala více než 300 vozidel. Program je otevřený pro země se stejnými požadavky na vybavení, a to na základě vzájemné dohody zúčastněných zemí.

    Německo loni v prosinci uzavřelo s finským výrobce dvě dohody v hodnotě přes 2 miliardy eur. Zakázky zahrnují pořízení až 876 obrněných vozidel Patria 6x6 pro Bundesweh ve čtyřech různých variantách, včetně vozidel vybavených věžovým minometným systémem Patria NEMO a dálkově ovládaným zbraňovým systémem Kongsberg RS4.

    Dodávky začnou ještě letos a po nich bude následovat transfer technologií k německým výrobcům. První plně lokálně vyrobená obrněná vozidla má německá armáda přebírat v roce 2027.

    inc natoaktual.cz

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media