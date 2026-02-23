„Tato vozidla signalizují začátek přechodu Německa k moderní, vysoce mobilní a chráněné vozové flotile a zároveň demonstrují sílu a efektivitu rámcové spolupráce CAVS,“ uvedl Jussi Järvinen z Patria během předání prvních vozidel v německém Zeithainu.
Německo od této chvíle přechází na plnohodnotné dodávky. Vozidla finský výrobce bude německé armádě v následujících letech dodávat ve spolupráci německými průmyslovými partnery FFG, JWT a KNDS.
Finskem vedený program Common Armoured Vehicle System (CAVS)v současné době sdružuje sedm členských zemí: Finsko,
Lotyšsko, Švédsko, Německo, Dánsko, Spojené království a Norsko, přičemž vozidla jsou také v provozu na Ukrajině.
Patria v rámci programu vede vývoj obrněných vozidel 6x6, ale převážná většina dodávek vozidel je realizována s využitím kapacit domácího obranného průmyslu členských zemí.
Patria už má objednávky včetně opcí na téměř 2 000 vozidel Patria 6x6 a dodala více než 300 vozidel. Program je otevřený pro země se stejnými požadavky na vybavení, a to na základě vzájemné dohody zúčastněných zemí.
Německo loni v prosinci uzavřelo s finským výrobce dvě dohody v hodnotě přes 2 miliardy eur. Zakázky zahrnují pořízení až 876 obrněných vozidel Patria 6x6 pro Bundesweh ve čtyřech různých variantách, včetně vozidel vybavených věžovým minometným systémem Patria NEMO a dálkově ovládaným zbraňovým systémem Kongsberg RS4.
Dodávky začnou ještě letos a po nich bude následovat transfer technologií k německým výrobcům. První plně lokálně vyrobená obrněná vozidla má německá armáda přebírat v roce 2027.