Ačkoliv pařížská přehlídka startuje až v pondělí 16. června, už nyní na letišti Le Bourget nedaleko francouzské metropole vrcholí přípravy expozic. Česká republika na prestižním aerosalónu představí rekordních 22 firem a hned se trojici letounů.

Kvůli tomu už do Francie absolvoval pětihodinový let stroj L 410 NG z dílen kunovického výrobce Aircraft Industries, patřící do holdingu Omnipol. Urazil 1 330 kilometrů a spotřeboval 1 400 kg paliva. Na pařížské show má být vystaven jako symbol umu českých konstruktérů a inženýrů.

„Prezentace letounu české výroby na akci celosvětového formátu je významná pro celý český letecký průmysl, který se podílí na vývoji a výrobě. Do dodavatelského řetězce L 410 NG je zapojeno přes 600 českých subjektů,“ podotkla Alena Medová, předsedkyně představenstva Aircraft Industries a viceprezidentka Asociace leteckého a kosmického průmyslu (ALKP).

V rámci české národní expozice se představí i nejnovější podzvukový cvičný a taktický letoun L-39 Skyfox z Aera Vodochody a také malý sportovní letoun Shark v konfiguraci pro civilní i vojenské využití.

Přední česká strojírenská skupina PBS Group jako světový producent proudových motorů pro bezpilotní stroje a další vojenské systémy představí nový a dosud nejvýkonnější motor PBS TJ-200. Zlínská rodinná firma MGM COMPRO zase v Paříži ukáže svou hybridní pohonnou jednotku o výkonu 400 kilowatů, určenou pro pro regionální letadla s kapacitou až 10 pasažérů.

Jiří Protiva @jiri_protiva Český letecký průmysl 🇨🇿 se na letošní @parisairshow 🇨🇵 představí v rekordní sestavě - 22 podniků a 3 letouny, z nichž už v Paříži přistál letoun #L410NG ✈️. Česká účast jasně ukazuje růst průmyslových ambicí a ochotu firem a rezortů spojit síly pro silnou prezentaci ve světě. 🤝 https://t.co/HRcGGT30S0 oblíbit odpovědět

„Předloni jsme měli v Paříži 16 firem a jedno letadlo, což jsme považovali za rekordní účast. Letos vystoupíme s 22 podniky a třemi letouny. To jasně ukazuje růst průmyslových a obchodních ambicí,“ konstatoval ředitel LOM Praha Jiří Protiva, jehož podnik se bude prezentovat české schopnosti poskytovat kompletní pilotní výcvik, od nejmodernějších simulátorů až po reálné lety.

„Paris Air Show je symbolem prestiže, veletrh se nese v duchu – kdo chybí na Le Bourget, jako by v leteckém průmyslu neexistoval,“ dodal Protiva.

Nováčkem české národní reprezentace bude společnost FlyinDiamonds, která zastupuje rychle se rozvíjející český bezpilotní sektor. Představí autonomní drony vlastní výroby a zázemí prvního českého sdíleného testovacího a výcvikového polygonu pro drony v Moravských Budějovicích.

Paris Air Show patří mezi největší letecké přehlídky světa. Jen na statice se letos představí na 150 letounů. Ve vzduchu je pak připraveno na 200 ukázek. Na sedmidenní akci obvykle přijíždí dohromady až 300 tisíc návštěvníků.