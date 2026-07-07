„Bzučení strojů se musí proměnit v řev,“ prohlásil šéf NATO Mark Rutte na ostře sledovaném Fóru obranného průmyslu, které se v rámci summitu Aliance v turecké Ankaře.
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Před lídry členských zemí a zástupci předních světových firem obranného průmyslu apeloval, že spojenci musí proměnit ekonomickou sílu ve vojenské schopnosti a prostředky rychle využít. „Od obranných plánů po drony, od peněz po rakety a stíhače,“ poznamenal Rutte.
A hned oznámil, že Severoatlantická aliance posílí své vojenské letecké kapacity a schopnosti. Aliance podle něj zahájí provoz strategické letecké přepravní flotily transportních letounů A400M Atlas. Do této mnohonárodní iniciativy se zapojí Belgie, Chorvatsko, Francie, Polsko, Španělsko, Turecko a Británie.
Spojenci rovněž nakoupí až deset moderních průzkumných letounů pro včasné varování Saab GlobalEye.
Ty mají nahradit stárnoucí flotilu letounů AWACS s charakteristickou obří kruhovou radarovou anténou na hřbetě a slouží už s určitými modernizacemi zhruba 50 let.
Švédský výrobce Saab počítá s tím, že bude schopen letouny v případě rychlého uzavření smlouvy dodávat od roku 2030. Podle generálního ředitele Micaela Johanssona není zatím konečná cena dohodnuta, ale měla by se pohybovat přibližně v rozmezí 400 a 450 milionů dolarů za jeden letoun.
„Je to okamžik velké hrdosti,“ řekl švédský premiér Ulf Kristersson a poznamenal, že stroje budou vyrobeny v rámci Aliance pro celou Alianci.
Další obří drony pro průzkum
Podle Rutteho rovněž Aliance rozšíří svou stávající flotilu tankovacích a transportních letounů A330 MRTT o jeden další stroj a spojenci pořídí až pět výškových průzkumných dronů Northrop Grumman MQ-4C Triton. Záměr na jejich pořízení stvrdili představitelé Norska, Finska, Německa a Dánska.
Půjde o první nákup těchto velkých moderních bezpilotních strojů v rámci NATO a doplní současnou pětici zpravodajských, průzkumných a sledovacích letounů RQ-4D Phoenix s domovskou základnou v Sigonelle na Sicílii.
Rutte ještě před summitem avizoval, že lídři NATO v Ankaře postupně představí dohody na pořízení techniky a zbraní v hodnotě desítek miliard dolarů ve snaze ukázat, že vyslyšeli americké výzvy k vyšším výdajům na obranu Evropy.
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Například Británie potvrdila, že se připojí do programu nových střel pro přesné údery Precision Strike Missile (PrSM) schopných ničit cíle na vzdálenost přes 500 kilometrů. Program chce financovat částkou 190 milionů liber.
Jiné z obranných projektů mají být financovány z prostředků systému levných úvěrů pro obranné účely, který zřídila Evropská unie a který zahrnuje až 170 miliard dolarů získaných na kapitálových trzích.
Až 4 miliony granátů pro děla ročně
Rutte na Fóru obranného průmyslu rovněž oznámil, že Severoatlantická aliance bude mít už od příštího roku kapacity vyrábět přibližně 4 miliony dělostřeleckých granátů ročně. Do posílení obranné průmyslové základny NATO podle něj spojenci jen za poslední rok investovali 37 miliard dolarů.
Šéf NATO vyzval k „transatlantické revoluci v obranném průmyslu“ a výrobce vyzval, aby při svých investicích více riskovaly. „Průmysl ve všech zde zastoupených zemích musí být připraven více riskovat. Poptávka existuje a vy to víte,“ konstatoval.
Připomněl, že například v protidronové obraně chtějí spojenci v příštích pěti letech investovat asi 40 miliard dolarů.
Obranné schopnosti označil za klíčové nejen kvůli agresivnímu Rusku, ale také kvůli rostoucí síle Číny nebo Severní Koreje. „Ukažte lidem, že jste schopni je bránit,“ vyzval.
Další a neméně důležitá iniciativa týkající se obrany vzniká ohledně kritických surovin. Spojenci se zavázali spolupracovat při pořizování, skladování, přepravě a správě zásob klíčových obranných materiálů. Do iniciativy se zapojí zatím tucet zemí – Belgie, Kanada, Dánsko, Finsko, Řecko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Španělsko, Švédsko a Turecko.
Všechna dosavadní oznámení přišla ještě předtím, než do dějiště summitu dorazil americký prezident Donald Trump, který NATO opakovaně označil za „papírového tygra“, který by bez amerických zbraní a vedení přestal fungovat.