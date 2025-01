Rutte na jednání obranného výboru Evropského parlamentu uvedl, že NATO a EU musí pracovat ruku v ruce, zejména v kontextu odolnosti, obrany a podpory Ukrajiny. Vznik ekvivalentu NATO na evropské úrovni bez USA a Kanady označil za iluzorní a neodůvodněné.

„Je iluzí, že během příštích 10 nebo 15 let můžete vybudovat evropské NATO. A proč taky? Myslím, že transatlantické vztahy po první světové válce, ale zejména po druhé světové válce, nám velmi dobře posloužily. Tak proč bychom se s USA rozcházeli,“ prohlásil.

Evropa podle něj zcela určitě musí převzít větší díl odpovědnosti za svou bezpečnost, ale odstřižení od zámořských spojenců by pro Evropu bylo nesmírně nákladné. Výdaje na obranu jednotlivých členských zemí by byly podle něj čtyřikrát i pětkrát vyšší než nyní. „Musíte vybudovat vlastní jadernou kapacitu, a bude to trvat 15, 20 let, pokud chcete vybudovat evropské NATO bez USA,“ konstatoval.

Silnější a odolnější obranu označil za svou nejvyšší prioritu a apeloval na zvýšení výdajů na obranu. „Jde o to investovat více, investovat lépe, ale také více vyrábět. Nikoliv proto, abychom válku rozpoutali, ale abychom jí zabránili,“ prohlásil.

Připomněl, že zatímco dvě třetiny spojenců NATO momentálně vydávají na obranu alespoň 2 % svého HDP, toto číslo nebude pro zajištění obrany v příštích letech zdaleka stačit.

„Aby spojenci zůstali v bezpečí, budou muset utratit podstatně více než 2 %,“ řekl s tím, že bezpečnost není zadarmo. Obecně se hovoří o hranici nad procenty HDP. Podle Rutteho se stačí podívat do období studené války se Sovětským svazem, kdy obranné výdaje přesahovaly právě takovou hranici.

„Rusko nyní vyrobí za tři měsíce tolik (zbraní a munice), co celé NATO od Los Angeles až po Ankaru za celý rok,“ upozornil s tím, že Moskva přešla na válečnou ekonomiku a do války a zbrojení dává třetinu celého státního rozpočtu.

Rutte poznamenal, že zvýšení výdajů na obranu může znamenat méně peněz do jiných oblastí každého státu, pokud tedy vlády nechtějí zvyšovat daně. Zmínil, že evropské země utrácejí až čtvrtinu svého HDP na sociální a zdravotní zabezpečení, avšak jen malý zlomek z těchto peněz by mohl obranu výrazně posílit. „Je to investice do naší bezpečnosti a bezpečí našich dětí a vnoučat,“ dodal.

Zásadním úkolem je podle něj nastartování výroby důležitých zbraňových systémů, včetně lodí, tanků, stíhaček, munice, satelitů a dronů. Ačkoliv řada předních evropských zbrojovek rapidně zvyšuje výrobní kapacity, obranný průmysl zůstává roztříštěný a tempo zvyšovaní kapacit pomalé. Stejně tak zavádění nových technologií. Evropa se by se podle něj měla inspirovat u Ukrajiny, která tři roky čelí brutální ruské agresi a prokázala extrémní rychlost v inovacích přímo na bojišti.

Rutte podpořil iniciativu EU ke zdvojnásobení úsilí o posílení obranné průmyslové základny a uvedl, že program evropského obranného průmyslu nabízí příležitost pro posílení sdílené bezpečnosti. Mluvil také o standardizaci a plánování kapacit, což je další oblast, kde by NATO a EU měly spolupracovat.

Velkou výzvou podle jeho lov zůstává právě standardizace například munice. „Máte munici 155mm a předpokládáte, že jde o jeden shodný design napříč výrobci. Je ale s podivem, kolik společností má nějaké velmi malé specifické doplňky do svého systému, abyste museli používat pouze jejich munici. To je něco, na čem pracujeme,“ dodal.