„Ukrajina přispívá k transatlantické bezpečnosti a spojenci stojí jednotně za svou neochvějnou podporou Ukrajiny při obraně její svobody, suverenity a územní celistvosti,“ shodli se představitelé 32 členských zemí včetně Česka v závěrečné deklaraci ze summitu.
Pouze šestibodový klíčový dokument konstatuje, že evropští spojenci a Kanada nyní financují převážnou většinu bezpečnostní pomoci Ukrajině, která musí zůstat dlouhodobě udržitelná. Pro rok 2026 se proto spojenci v deklaraci zavázali poskytnout Ukrajině vojenské vybavení, pomoc a výcvik v hodnotě 70 miliard eur (v přepočtu přes 1,7 bilionu korun) s tím, že Kyjev může s podobnou úrovní podpory počítat i příští rok.
|
Česko chce přesměrovat peníze do iniciativy na nákup zbraní pro Ukrajinu
Přibližně 30 miliard eur ovšem tvoří už schválená půjčka Evropské unie pro Ukrajinu, zbývajících zhruba 40 miliard eur mají dodat evropské státy NATO a Kanada formou bilaterální vojenské pomoci, výcviku, dodávek techniky a další podpory.
Závěrečná deklarace ze summitu NATO v Ankaře potvrdila neochvějný závazek spojenců ke kolektivní obraně podle pátého článku Washingtonské smlouvy. „Útok na jednoho je útokem na všechny. Naše jednota, solidarita a společná síla zůstávají základem míru, bezpečnosti a prosperity jedné miliardy občanů naší aliance svobodných a demokratických států,“ říká dokument, který rovněž zdůrazňuje transatlantické spojenectví.
Rusko, které už pátý rok vede brutální válku proti Ukrajině, označili lídři Aliance za „dlouhodobou hrozbu pro euroatlantickou bezpečnost a stabilitu“. Dokument konstatuje, že proto evropští spojenci a Kanada společně zvýšili investice do klíčových obranných kapacit o více než 139 miliard dolarů.
„Naše investice nám přinášejí potřebné schopnosti a zároveň posilují naši průmyslovou základnu a odolnost,“ uvádí se v dokumentu s tím, že na summitu v Ankaře spojenci oznámili další nové obranné zakázky v hodnotě 50 miliard dolarů a zavázali se k rozšíření kolektivních výrobních kapacit a ke spolupráci s průmyslem za k urychlení inovací.
|
Česko zůstane v investicích do obrany na chvostu. Babiš přidá až za rok
„Budujeme budoucnost: silnější Evropu v rámci silnějšího NATO – modernizovanou Alianci. Evropští spojenci a Kanada ve spolupráci se Spojenými státy přebírají větší odpovědnost za obranu Aliance,“ konstatovali společně lídři.
Odstrašování a obrana NATO budou podle dokumentu nadále spočívat na vhodném mixu jaderných, konvenčních a protiraketových obranných schopností, doplněných o vesmírné a kybernetické prostředky. Investice do obrany se mají týkat zvýšení schopností nasazovat, podporovat a udržovat ozbrojené síly ve všech doménách, včetně hlubokých přesných úderů, integrované protivzdušné a protiraketové obrany, bezpilotních systémů, přelomových technologií a zpravodajských schopností. „Vyvíjíme interoperabilní transatlantický cloud pro vedení boje a zavádíme výkonnou umělou inteligenci,“ uvádí se v deklaraci.
Aliance bude podle dokumentu i nadále reagovat a přizpůsobovat se strategické konkurenci, všudypřítomné nestabilitě, hybridním hrozbám a opakujícím se otřesům v širším bezpečnostním prostředí. Spojenci v deklaraci znovu zdůraznili, že „Írán nesmí nikdy vlastnit jaderné zbraně“, a vyzvali Teherán, aby plně respektoval svobodu plavby v Hormuzském průlivu.
Vzkaz Moskvě: Nemáte šanci vyhrát
Podle německého kancléře Friedricha Merze nemá Rusko nemá šanci válku na Ukrajině vyhrát. „Chceme, aby se NATO stalo více evropským, a právě díky tomu mohlo zůstat silnou transatlantickou aliancí,“ prohlásil Merz na summitu v Ankaře.
Nyní podle něj záleží výhradně na Rusku, aby svou válku ukončilo – čím dříve, tím lépe pro Evropu, pro samotné Rusko i světový mír. „Rusko nemá šanci tuto válku vyhrát. Svých válečných cílů nedosáhne,“ konstatoval.
|
Nové oči, uši i drápy pro NATO. Spojenci pořídí techniku a zbraně za miliardy
Podle finského prezidenta Alexandera Stubba „Evropa pokračuje v silné podpoře Ukrajiny“. Litevský prezident Gitanas Nauséda apeloval, že Evropa musí převzít větší odpovědnost a rychleji rozvíjet své kapacity. „Společně jsme silní,“ vyzval.
Summit v Ankaře ukázal, že Aliance je silnější než když dřív, uvedl šéf NATO Mark Rutte. Americký prezident Donald Trump, který i těsně před jednáním nešetřil kritikou Aliance a některých vybraných členů, po skončení uzavřeného zasedání prohlásil: „V té místnosti panovala velká přátelská atmosféra a velká soudržnost.“
Ostatně přímo v deklaraci se lídři všech 32 zemí odvolávají na známý článek 5. Washingtonské smlouvy, který konstatuje, že útok na jednoho je považován za útok na všechny spojence.