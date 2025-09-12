Podle Rutteho nešlo ve středu o ojedinělý incident. Ruské drony se objevily v minulosti i v Rumunsku, Estonsku či Litvě, uvedl generální tajemník Aliance.
„Ruská bezohlednost ve vzduchu podél našeho východního křídla se zvyšuje. Ať už úmyslně, nebo ne, je to nebezpečné. A nepřijatelné,“ prohlásil.
NATO proto podle něj spouští novou operaci „Eastern Sentry“ s cílem ještě více posílit obranu východního křídla. Půjde o vyslání dalších letounů a prostředků pozemní protivzdušné obrany od řady spojeneckých zemí.
Česko pošle Polsku na pomoc s drony tři vrtulníky pro speciální operace
Rutte jmenoval konkrétně Dánsko, Francii, Spojené království a Německo. Vyslání tři vrtulníků pro speciální operace potvrdila už ve čtvrtek také Česká republika.
Kromě tradičnějších vojenských schopností chce Aliance využít i prvky určené k řešení konkrétních problémů spojených s používáním dronů. Americký vrchní velitel spojeneckých sil (SACEUR) Alexus Grynkewich upřesnil, že pro další postup bude klíčová integrovaná a vrstvená protivzdušná obrana, vzdušná i pozemní. Operace Eastern Sentry bude podle něj flexibilní a agilní a bude poskytovat ještě cílenější odstrašování a obranu přesně ve chvíli a na místě, kde to bude potřeba.
„Bude zahrnovat další vylepšené schopnosti. Bude integrovat vzdušnou a pozemní obranu. A zvýší sdílení informací mezi národy,“ uvedl s tím, že v rámci operace bude spolupracovat s Velitelstvím spojeneckých sil pro transformaci a využít operaci pro nasazení nových experimentálních technologií, jako jsou senzory a zbraně proti dronům.
„Ačkoli se bezprostředně zaměřujeme na Polsko, tato situace přesahuje hranice jednoho národa. Co se týká jednoho spojence, týká se nás všech. Je to problém, který ovlivňuje celou Alianci, a my k němu budeme tak i přistupovat,“ dodal s tím, že obyvatelé Polska si mohou být jistí, že NATO bude i nadále bránit každý centimetr svého území.
Rutte dodal, že NATO je z podstaty obrannou aliancí a proto se spojenci zaměří na vyztužení obrany. Hodnocení středečního incidentu podle jeho slov sice stále probíhá, ale Rusko narušilo vzdušný prostor NATO. „Proto musíme – jako NATO – jasně ukázat naše odhodlání a schopnost bránit naše území,“ podotkl.
Německo již dříve přislíbilo, že poskytne čtyři stíhačky Eurofighter místo pouhých dvou, které se mohou podílet na bezpečnostních letech nad Polskem. Jsou umístěny na letecké základně Rostock-Laage a očekává se, že budou k dispozici pro mise protivzdušné obrany v polském vzdušném prostoru nejméně do konce roku. Francie plánuje poskytnout tři stíhačky Rafale a Dánsko dva letouny F-16 a fregatu.
„Ruské provokace netolerujeme,“ vzkázal v reakci na spuštění nové operace šéf české diplomacie Jan Lipavskýs tím, že NATO chrání alianční prostor všude, kde je potřeba.