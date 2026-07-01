natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
shromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    SPECIÁL: Summit NATO v Ankaře 2026

    1. července 2026  16:25
    Nejvyšší představitelé členských a partnerských států NATO se po roce opět scházejí na vrcholném summitu, který se koná 7. a 8. července v turecké Ankaře. V tomto speciálu přinášíme základní informace o summitu, souhrn zpravodajství natoaktual.cz a další zdroje.  

    Turecká Ankara | foto: NATO Photos

    Souhrn článků k summitu NATO v Ankaře.

    natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media