Souhrn článků k summitu NATO v Ankaře.
SPECIÁL: Summit NATO v Ankaře 2026
1. července 2026 16:25
Nejvyšší představitelé členských a partnerských států NATO se po roce opět scházejí na vrcholném summitu, který se koná 7. a 8. července v turecké Ankaře. V tomto speciálu přinášíme základní informace o summitu, souhrn zpravodajství natoaktual.cz a další zdroje.
Barista i záchranář u kanónu
Říjen 2019
Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými
Dny NATO v Ostravě
Září 2019
Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.
Továrna na instruktory
Červenec 2019
Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.
Mraky prachu, vedro a léčky
Červen 2019
Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.