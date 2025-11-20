Čtyřmetrovou střelu odpalovanou ze země s proudovým motorem vlastní výroby představuje společnost jako jednu ze dvou žhavých novinek na právě vrcholícím veletrhu Dubai Airshow ve Spojených arabských emirátech.
Podle výrobce je koncept založen čistě na českém vývoji a výrobě. Střela Narwhal má být schopná dopravit až 120 kilogramů výbušniny na vzdálenost 680 kilometrů. Dosahuje přitom podzvukové rychlosti kolem 750 km/h a létá v nízké výšce.
„Systémy Narwhal a Nightray jsme vyvinuli pro realitu moderního bojiště – kde rozhoduje rychlost, autonomie a schopnost fungovat i tam, kde není satelitní či radiový signál,“ uvedla za společnost Martina Tauberová.
Využívá totiž vizuální navigací se sledováním terénu, což umožňuje zasáhnout cíle v oblastech hluboko na nepřátelském území s rušením signálu GPS a je odolná proti elektronickému boji.
Systém vizuální navigace přesně sleduje polohu střely a díky integrovaným senzorům poskytuje plně autonomní navigaci bez závislosti na externích signálech. Data ze senzorů jsou zpracovávána algoritmy a přenášena do autopilota. Pro ovládání v reálném čase, korekci cíle a živé telemetrické spojení výrobce volitelně dodává rádiové spojení odolné proti rušení.
Střelu může operátor odpálit z katapultu nebo přímo ze silnice či dráhy pomocí speciálního adaptéru. Střely Narwhal chce výrobce dodávat jako komplexní balíček rovnou připravený k nasazení. Obsahovat má všechny komponenty, včetně autopilota, vizuální navigace, elektroniky, pohonného systému, bojové hlavice nebo plánovače misí.
Důležitá zbraň
Střely s plochou dráhou letu jsou obvykle určeny proti pozemním nebo námořním cílům. Během letu hlavní část dráhy k cíli překonávají zhruba stejnou rychlostí. Jsou konstruovány tak, aby byly schopny dopravit hlavici na velké vzdálenosti a s vysokou přesností.
Moderní řízené střely jsou schopny cestovat nadzvukovými nebo vysokými podzvukovými rychlostmi, mají vlastní naváděcí systém a jsou schopny se pohybovat v extrémně nízkých výškách, což ztěžuje jejich detekci a zachycení systémy protivzdušné obrany.
Mezi nejznámější patří německé střely Taurus (odpalované ze vzduchu) s dosahem od 350 až po 500 kilometrů, americké AGM-158 JASSM (rovněž vzduch-země) s dosahem 350 až 1 000 kilometrů nebo britsko-francouzské střely Storm Shadow/SCALP s dosahem až 400 kilometrů. Z vyšší kategorie je potřeba zmínit americké střely BGM-109 Tomahawk s dosahem 1 200 - 2 500 kilometrů (podle varianty).
Český dron
Druhou novinkou z vývojových dílen LPP je kluzák pojmenovaný Nightray s prvky „stealth“ technologie pro ničení důležitých cílů. Jednosměrný útočný bezpilotní stroj o délce 1,77 metru a čtyřmetrovým rozpětím křídel je schopen doručit explozivní náklad (30 kilogramů) až na vzdálenost 400 kilometrů.
K letu na cíl využívá stejný systém vizuální navigace odolnou proti rušení a je konstruován tak, aby byl obtížně detekovatelný. Nápadně se proto tvarem podobá například americkému bombardéru B-2. Má podobně optimalizovaný tvar křídla, povrch je vyroben ze speciálního materiálu odklánějící elektromagnetické vlny radarů a proudový motor je zcela ukryt v trupu pro omezení tepelné stopy.
Autonomní sebevražedné drony už česká technologická a zbrojní skupina LPP, za níž stojí podnikatel Jiří Sauer, představila fyzicky letos na jaře na brněnském veletrhu obranných technologií IDET. Stovky kusů jich také dodala obráncům na Ukrajinu. Firmou vyvinutá technologie s obcí umělé inteligence dokáže proniknout elektromagnetickým rušením, které jiné drony závislé na signálu GPS vyřadí.
„Dnešní konflikt na Ukrajině ukazuje, že je neudržitelné sestřelovat levné cíle raketami za miliony dolarů. Cílem systémů vyvíjených LPP je nabídnout naší i spojeneckým armádám zbraně, jejichž nasazení proti nepřátelským zbraním bude dávat nejen vojenský, ale zároveň ekonomický smysl. Nabízíme autonomii a efektivitu zásahu za přijatelnou cenu,“ podotkla Tauberová.
Zkušenosti ukrajinských operátorů jsou velmi pozitivní. Kompletní naplánování mise, včetně výběru cíle a programování letové dráhy, se provádí před startem prostřednictvím řídící stanice s 3D rozhraním. Jakmile je pak dron ve vzduchu, misi už provádí autonomně a právě díky umělé inteligenci je schopný rozeznat různé druhy hrozeb a automaticky se jim vyhýbat, například změnou letové hladiny nebo rychlým manévrováním.
Kromě vývoje a výroby letecké techniky má být firma dodavatelem nových vozidel Supacat pro české speciální síly.