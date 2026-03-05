natoaktual.cz

    Riskujete. Americký velvyslanec varoval Česko kvůli škrtům v obraně

    5. března 2026  16:57
    Se škrtáním výdajů na obranu Česká republika riskuje, že nesplní své vlastní závazky a bude patřit k nejhorším v Evropě, varoval americký velvyslanec v Praze Nicholas Merrick na národní konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost. Premiér Andrej Babiš (ANO) v reakci uvedl, že výdaje, které Česko letos podle návrhu státního rozpočtu vynaloží na obranu, jsou za současné situace maximem možného.  

    Americký velvyslanec v Praze Nicholas Merrick na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost na Pražském hradě. (5. března 2026) | foto: Ondřej Charvát

    „Pokud Česko nesplní své závazky, ovlivní to celou Alianci. A nemusím vám připomínat, jak důležité je, aby spojenci ctili závazky,“ prohlásil Merrick.

    Podle něj Česko v návrhu státního rozpočtu na letošní rok riskuje, že své závazky vůči NATO nesplní a ohrozí budování schopností vlastní armády.

    Obranu nelze řídit z roku na rok, vyzval prezident Pavel

    Merrick připomněl, že státy NATO se loni dohodly, že do roku 2035 vzrostou obranné výdaje na 3,5 procenta HDP a dalších 1,5 procenta HDP budou tvořit související nevojenské investice.

    „To není libovůle, požadavek Spojených států, pouhý podpis jedné vlády, který lze snadno zrušit jinou vládou. Jde o dohodu mezi suverénními spojenci, z nichž každý se bez výjimky spoléhá na ostatní,“ řekl.

    Merrick ostře zkritizoval plánované snižování výdajů na obranu i chování českých představitelů. Bezpečnost podle něj pramení ze závazků, závazky vedou ke schopnostem, schopnosti nás posilují a pouze síla vede k odstrašení. „Ale zde v Praze stále vedeme rozhovor o prvním kroku, závazcích,“ postěžoval si.

    „Česko potřebuje NATO, stejně jako NATO potřebuje Česko. Spojené státy potřebují silné NATO a silné spojence. Naše společná bezpečnost na tom závisí,“ podotkl ve svém projevu americký velvyslanec.

    Nemůžeme zestárnout u vývoje tanků, apeluje generál Řehka

    Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) během odpoledne ve Sněmovně nechtěl ostrá slova amerického velvyslance komentovat s tím, že je neslyšel a že se věnuje jen tomu, jak dostat Čechy z Blízkého východu do Prahy. Dodal, že si Merrickovo vyjádření nejprve prostuduje.

    Babiš v reakci uvedl, že výdaje, které Česká republika letos podle návrhu státního rozpočtu vynaloží na obranu, jsou za současné situace maximem možného. Řekl to České televizi. Řekl, že obrana a armáda je pro jeho vládu důležitá a výdaje na obranu rostou, ale řeší také zdravotnictví, sociální otázky a každodenní život občanů.

    K závazku neexistuje alternativa, řekl velvyslanec

    Merrick dále ve své řeči podotkl, že 80 procent Čechů souhlasí s tím, že bezpečnost NATO je důležitá, ale tomu musí odpovídat i schopnosti země. Tlakům čelí vlády ve všech zemích, ale přesto výdaje na obranu zvyšují.

    Rusko bylo a je největší hrozbou pro ČR, tvrdí poradce premiéra Kmoníček

    Upozornil, že v současnosti má Trumpova administrativa vynikající vztahy s českou vládou. „Mnoho zemí nemá takový přístup jako Česko během oficiálních návštěv USA,“ řekl.

    Podle některých expertů na obranu budou současné výdaje na obranu činit 1,8 procenta HDP, což je výrazně pod závazkem z Haagu a pod úrovní minulého roku.

    „Stát musí reagovat rychleji.“ Pavel, Řehka či Havlíček hovořili na Hradě o bezpečnosti

    Česko by se tak podle amerického velvyslance stalo jedním ze států s nejnižšími výdaji na obranu v poměru k HDP.

    „K závazku neexistuje alternativa,“ řekl. Všichni spojenci čelí politickým tlakům a dělají těžká rozhodnutí, v Evropě i za Atlantikem. „Zvýšení obranných schopností je v podstatě něco, co Česko musí udělat pro Čechy – generační investice do vaší bezpečnosti,“ dodal.

    Konference se koná pod záštitami prezidenta republiky Petra Pavla, předsedy vlády Andreje Babiše, místopředsedy vlády a ministra zahraničí Petra Macinky, ministra obrany Jaromíra Zůny a ministra vnitra Lubomíra Metnara.

    Generálními partnery akce jsou Czechoslovak Group (CSG) a Tatra. Hlavním podporu zajišťuje Ministerstvo obrany České republiky.

    Hlavními partnery jsou BAE Systems, Colt CZ Group, Lockheed Martin a Zevela Ammunition.

    Partnery pak Aero, Omnipol Group a Ray Service.

    Lubomír Světnička, Adéla Antošová, Veronika Říčanová, Aleš Šenk natoaktual.cz

