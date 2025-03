Francie má podle Macrona v této době zvláštní postavení. „Máme nejefektivnější armádu v Evropě a díky rozhodnutím, která učinili naši předci po druhé světové válce, disponujeme schopností jaderného odstrašení,“ řekl v desetiminutovém projevu.

V reakci na historickou výzvu budoucího německého kancléře Friedricha Merze se podle svých slov rozhodl otevřít strategickou debatu o ochraně spojenců na evropském kontinentu francouzským odstrašujícím jaderným deštníkem. „Ať už se stane cokoli, rozhodnutí vždy bylo a zůstane v rukou prezidenta republiky, hlavy ozbrojených sil,“ dodal.

Bez ohledu na to, zda se podaří rychle dosáhnout míru na Ukrajině, musí být evropské státy vzhledem k ruské hrozbě schopny lépe se bránit a odrazovat od další agrese. V tomto ohledu sice podle Macrona zůstává hlavní role NATO a partnerství se Spojenými státy, ale samotná Evropa musí posílit svou nezávislost, pokud jde o obranu a bezpečnost. „O budoucnosti Evropy by se nemělo rozhodovat ve Washingtonu nebo v Moskvě,“ řekl.

Proto podle něj na čtvrtečním mimořádném summitu EU v Bruselu evropští lídři podniknou nezbytné a rozhodné kroky vpřed. Francouzský prezident vyjmenoval například opatření, díky kterému členské státy budou moci zvýšit své vojenské výdaje, aniž by to bylo zohledněno v jejich deficitu. Oznámena má být také dohoda o masivním společném financování nákupu a výroby některé z nejinovativnějších druhů munice, tanků, zbraní a vybavení v Evropě.

Co se týká samotné Francie, Macron podle svých slov už požádal vládu, aby přijala opatření, která zajistí co nejrychlejší posílení ozbrojených sil a urychlí reindustrializaci všech francouzských regionů. Paříž chce také během příštích deseti let zdvojnásobit obranné výdaje.

Rusko zkouší evropské hranice

„Rusko se stává hrozbou pro Francii a Evropu. Hluboce toho lituji a jsem přesvědčen, že v dlouhodobém horizontu bude na našem kontinentu s Ruskem opět mír,“ prohlásil. Bez dalšího odkladu musí proto Paříž a Západ přijmout rozhodnutí pro Ukrajinu, pro bezpečnost Francouzů, pro bezpečnost Evropanů.

Rusko podle něj již proměnilo svou válku na Ukrajinu v konflikt globální, protože nasadilo v Evropě severokorejské vojáky a íránskou techniku. „Rusko prezidenta Putina narušuje naše hranice, aby vraždilo své oponenty, a manipuluje volbami v Rumunsku a Moldavsku,“ podotkl s tím, že Rusko také organizuje kybernetické útoky na nemocnice v evropských zemích, aby zastavilo jejich provoz a snaží se manipulovat s názory lidí prostřednictvím lží šířených na sociálních sítích.

„A v podstatě zkouší naše hranice. Činí tak ve vzduchu, na moři, ve vesmíru i za našimi obrazovkami. Zdá se, že tato agrese nezná mezí, a zároveň Rusko pokračuje ve zbrojení, na které vydává více než 40 % svého rozpočtu,“ konstatoval francouzský prezident.

Varoval, že do roku 2030 plánuje Rusko svou armádu ještě zvětšit – o 300 000 vojáků, 3 000 tanků a 300 stíhacích letounů. „Kdo může v této souvislosti věřit, že se dnešní Rusko zastaví na Ukrajině?“ dodal. Tváří v tvář takové hrozbě by bylo podle něj pošetilé zůstat divákem.

Válku na Ukrajině a současné dění kolem ní Macron označil za historické události, které otřásají světovým řádem. „Spojené státy americké, náš spojenec, změnily svůj postoj k této válce, méně podporují Ukrajinu a ponechávají pochybnosti o tom, co bude následovat,“ řekl. Upozornil, že stejné Spojené státy hodlají zavést cla na výrobky z Evropy a s tím, jak se svět stává brutálnější, se prosperita a bezpečnost evropského prostoru stává nejistější.

Žádný mír pod ruskou diktaturou

„Vstupujeme do nové éry,“ dodal. Od prvního dne se Západ rozhodl podporovat Ukrajinu a sankcionovat Rusko a udělal podle jeho slov dobře, protože v ohrožení není jen ukrajinský lid, který statečně bojuje za svou svobodu, ale také bezpečnost evropských národů.

„Pokud může jedna země beztrestně napadnout svého souseda v Evropě, pak si už nikdo nemůže být ničím jistý a bude platit právo silnějšího a mír na našem vlastním kontinentu už nebude možné zaručit. To nás naučila historie,“ prohlásil.

Evropské státy musí podle něj i nadále pomáhat Ukrajincům vzdorovat, dokud se jim nepodaří vyjednat s Ruskem pevný mír pro sebe i pro nás všechny. „Proto cesta k míru nemůže zahrnovat opuštění Ukrajiny. Právě naopak,“ řekl. „Míru nelze dosáhnout za žádnou cenu a pod ruskou diktaturou. Mír nemůže být kapitulací Ukrajiny. Nemůže být ani jejím zhroucením,“ varoval.

Mír také podle něj nebude představovat pouhé příměří, které bývá příliš křehké a svědčí o tom zkušenosti z minulosti, kdy Rusko anektovalo ukrajinský Krym a poté se podařilo dojednat příměří v Minsku. „A stejné Rusko příměří nerespektovalo,“ konstatoval.

Macron vyzval, že jakmile bude podepsán mír, Evropa musí Ukrajinu připravit tak, aby nebyla znovu Ruskem napadena. To bude nepochybně zahrnovat dlouhodobou podporu ukrajinské armády a Macron připustil, že to může zahrnovat i nasazení evropských vojenských sil. Ty by podle Macrona nešly bojovat na frontovou linii, ale dohlížely by na plné dodržování podepsaného míru.