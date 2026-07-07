„My teď řešíme, že některé projekty, které vyplývají mandatorně z našeho rozpočtu směrem k Ukrajině, tak hodláme přesměrovávat právě do tady toho programu PURL,“ uvedl Macinka v úterý ráno před odletem na summit NATO do Ankary.
Premiér Andrej Babiš přitom prakticky ve stejnou chvíli na stejné místě před odletem do Turecka vyloučil, že by Česká republika měla finančně pomáhat ukrajinským obráncům ze státního rozpočtu, jak to dělají ostatní země.
Podle informací Deníku N by chtěl změnu českého postoje Macinka představit při úterní večeři ministrů zahraničí NATO a Ukrajiny.
Iniciativa PURL – Seznam prioritních požadavků Ukrajiny umožňuje, aby evropští spojenci a Kanada nakupovali munici a zbraně vyrobené v USA a následně je poskytovali Ukrajině. Kyjev přitom seznam aktualizuje podle toho, co skutečně prioritně pro obranu země urgentně potřebuje. Intenzivně se iniciativy zapojují například Nizozemsko, Dánsko, Norsko, Švédsko, Německo a Kanada. Česko zatím chybělo.
Vláda ANO, SPD a Motoristů přitom nepřispívá ani do takzvané české muniční iniciativy, přes kterou jsou díky financování západních zemí zajišťovány dodávky hlavně dělostřelecké munice pro ukrajinské obránce. V předvolebních slibech chtěla iniciativu úplně zrušit, pak ji ale nechala pokračovat.
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Ostatně sám Babiš dnes před odletem zopakoval, že vláda bude pokračovat v muniční iniciativě nastartované předchozí vládou, ale nebude do ní dávat peníze z českého rozpočtu.
Informaci o možném zapojení do iniciativy PURL přivítal prezident Pavel Pavel. Pokud podle jeho slov vláda skutečně přispěje do mechanismu, „půjde o pozitivní signál“. Spojenci podle Pavla neustále usilují o rozšíření okruhu zemí, které se na pomoci Ukrajině finančně podílejí a Česká republika už byla jednou z mála zemí, která se k tomuto procesu vůbec nepřihlásila.
Prezident se už v Ankaře sešel s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenskym, který ocenil právě českou muniční iniciativu a její význam pro ukrajinskou obranu s tím, že by bylo třeba udržet její pokračování ve stejných objemech jako dosud.