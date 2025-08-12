„Pro státní podnik je dohoda velmi důležitým milníkem, jelikož nám přináší nový typ techniky, který projde pod našima rukama,“ uvedl ředitel VOP CZ Vlastimil Navrátil.
Opravárenský podnik z Šenova u Nového Jičína tak získá další potřebné kompetence v oblasti oprav pozemní vojenské techniky. Součástí dohody je také přesný časový rámec jednotlivých kroků, které budou státní podnik přibližovat k zajištění servisu této bojové techniky. K samotnému podpisu smlouvy s platností na sedm let má dojít v září.
Česká armáda bude mít ve výzbroji celkem 42 tanků Leopard 2A4. Ministerstvo obrany pak připravuje nákup nejmodernější verze tanku Leopard 2A8.
„Jsem velmi rád, že se společnost Rheinmetall rozhodla právě pro nás, a věřím, že je to jeden z dalších velkých kroků k posílení českého obranného průmyslu a kapacit českého státu,“ konstatoval Navrátil.
V první fázi, plánované už na podzim 2025, proběhne zaškolení specialistů VOP CZ pro opravy tanků Leopard 2. Následně se servisní pracovníci zapojí do údržby tanků přímo v posádce Přáslavice pod dohledem expertů Rheinmetallu.
Postupně má být servisní účast VOP CZ navyšována. Dohoda rovněž počítá s možností vytvoření výjezdní servisní skupiny, která bude přímo zajišťovat případné drobné opravy a servis i v místech nasazení mimo stálou posádku.