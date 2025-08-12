Kolegium odsouhlasilo uzavření dodatku rámcové dohody na pořízení tanků Leopard 2A8 pro Armádu ČR. Jde o důležitý krok k pořízení momentálně nejmodernějších tanků.
„Tanky jsou nezbytnou součástí těžké brigády. Uzavřením dohody na pořízení
nejmodernějších strojů Leopard 2A8 naplňujeme nejen náš závazek vůči spojencům v Severoatlantické alianci, ale zejména napravujeme dluh vůči naší vlastní obranyschopnosti,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová (ODS).
Strategický vyzbrojovací projekt teď posoudí vláda. Pokud bude souhlasit, Česká republika se závazně připojí k rámcové dohodě německého ministerstva obrany s výrobcem KNDS Deutschland.
Ministerstvo pak může podepsat dodatek rámcové dohody a odeslat závaznou objednávku. Obecně se očekává, že to bude během několika příštích týdnů. I Černochová už dříve naznačila, že chce tanky objednat ještě před podzimními parlamentními volbami.
Cena jako pro Bundeswehr
První tanky česká armáda získá v roce 2028. Dodávky jsou plánovány do roku 2031.
V první fázi chce obrana nakoupit 44 velitelských a bojových tanků za 32,76 miliardy korun s DPH. Inflační a kurzová rezerva byla stanovena na 5 miliard. Rámcová dohoda umožní ministerstvu obrany pořídit až 58 tanků v těchto verzích, zbývajících 14 tanků ale bude nakoupeno podle finančních možností resortu.
Zároveň má být uzavřena smlouva na takzvanou „bohemizaci“ všech prvotních 44 tanků za dalších 1,49 miliardy korun s DPH. Je tím myšlena nutná úprava a dovybavení tanků pro českou armádu.
Ministerstvo obrany totiž pořizuje tanky za stejných podmínek a ve stejné konfiguraci jako německá armáda. Výjimkou jsou komunikační a spojovací prostředky (tzv. C4ISTAR), kamuflážní nátěr, národní označení a kulomety. Ty německá armáda pro své stroje využije vlastních skladových zásob, pro české tanky musí být pořízeny nové. V bohemizaci je zahrnuta také munice pro vojskové zkoušky.
Národní specifikace pro českou armádu totiž nemohou být součástí administrativní dohody uzavřenou německým ministerstvem obrany a dodavatelem KNDS (tzv. CPA), ke které se ČR připojila.
Proto musí být společně s přistoupením k rámcové dohodě uzavřena smlouva s výrobcem na specifické úpravy tanků.
Naopak součástí ceny nákupu 44 tanků jsou systémy vlastní a protiminové ochrany i integrovaná logistická podpora zahrnující náhradní díly, management podpory, dokumentaci a školení.
Armáda dostane minimálně 61 nových tanků
Zároveň i nadále platí, že ministerstvo obrany počítá navíc s nákupem až 19 tanků ve čtyřech dalších verzích (ženijní, vyprošťovací, mostní a pro výcvik řidičů). Na tuto akvizici ale bude uzavřena separátní smlouva (nebo smlouvy), pokud Německo dokončí jednání s dodavateli.
Celkem tak česká armáda získá minimálně 61 a maximálně 77 tanků Leopard 2A8 v šesti verzích.
„Tanky mají na moderním bojišti i nadále své nezpochybnitelné místo a jsou nezbytnou součástí moderní armády. Kvalita tanku Leopard 2A8 – od palebné síly přes ochranu posádky až po technologickou vyspělost – zajistí, že Armáda ČR získá špičkový nástroj pro obranu státu,“ uvedl náčelník generálního štábu Karel Řehka.
Součástí vyjednávání s německou stranou je pak i zapojení českého obranného průmyslu. Dohoda o průmyslové spolupráci bude podepsána s výrobcem tanku KNDS nejpozději v den podpisu hlavního kontraktu. V programu průmyslové spolupráce bude zapojeno minimálně jedenáct českých firem.
Český obranný průmysl se bude podílet zejména na výrobě jednotlivých komponent tanků, dojde tedy k částečné lokalizaci dodavatelského řetězce na území ČR. České firmy se zapojí nejen do výroby strojů pro Armádu ČR, ale budou součástí dodavatelského řetězce v rámci dodávek všech tanků Leopard 2A8 pro další zákazníky.
Dojednaná průmyslová spolupráce dosáhne částky minimálně 1,3 miliard korun s potenciální hodnotou průmyslové spolupráce ve výši 6,6 miliardy při realizaci dodávek tanků pro další státy.
Dohoda také předpokládá zapojení českého průmyslu do zajištění životního cyklu hlavního bojového tanku.