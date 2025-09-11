„Tanky jsou nezbytnou součástí těžké brigády. Připojením se k dohodě na pořízení nejmodernějších strojů Leopard 2A8 naplňujeme nejen náš závazek vůči spojencům v Severoatlantické alianci, ale zejména napravujeme dluh vůči naší vlastní obranyschopnosti,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová (ODS).
Česká republika se podpisem plnohodnotně připojila k rámcové dohodě německého ministerstva obrany s výrobcem KNDS Deutschland. Zároveň dnes byla uzavřena s výrobcem KNDS dohoda o průmyslové spolupráci, která zajistí významnou účast českého obranného průmyslu na projektu s velkým potenciálem jejího nárůstu.
|
Premiéra obrněnce CV90 pro českou armádu. První vyjel z výroby ve Švédsku
Závaznou objednávku ve čtvrtek podepsal vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic Lubor Koudelka, který zároveň uzavřel kupní smlouvu s KNDS na takzvanou „bohemizaci“ tanků.
V první fázi chce ministerstvo pořídit 44 velitelských a bojových tanků za 32,76 miliardy korun s DPH. Na dalších 14 tanků má obrana opci s tím, že budou pořizovány podle finančních možností resortu. Česko tanky nakupuje za stejnou cenu jako ostatní zákazníci, tedy v současné době Německo a Nizozemsko. Inflační a kurzová rezerva byla stanovena na 5 miliard korun.
Dalších 1,49 miliardy korun s DPH bude stát zmiňovaná „bohemizace“. Je tím myšlena nutná úprava a dovybavení tanků pro českou armádu.
Ministerstvo obrany totiž pořizuje tanky za stejných podmínek a ve stejné konfiguraci jako německá armáda. Výjimkou jsou komunikační a spojovací prostředky (tzv. C4ISTAR), kamuflážní nátěr, národní označení a kulomety. Ty německá armáda pro své stroje využije z vlastních skladových zásob, pro české tanky musí být pořízeny nové. V bohemizaci je zahrnuta také munice pro vojskové zkoušky.
Národní specifikace pro českou armádu totiž nemohou být součástí administrativní dohody uzavřenou německým ministerstvem obrany a dodavatelem KNDS (tzv. CPA), ke které se ČR připojila. Proto musela být společně s přistoupením k rámcové dohodě uzavřena smlouva s výrobcem na specifické úpravy tanků.
Naopak součástí ceny nákupu 44 tanků budou systémy vlastní a protiminové ochrany i integrovaná logistická podpora zahrnující náhradní díly, management podpory, dokumentaci a školení.
Zároveň i nadále platí, že ministerstvo obrany počítá s nákupem dalších až 19 tanků Leopard 2A8 ve čtyřech dalších verzích (ženijní, vyprošťovací, mostní a pro výcvik řidičů). Na tuto akvizici bude uzavřena separátní smlouva (nebo smlouvy), pokud Německo dokončí jednání s dodavateli, případně bude uzavřen kontrakt přímo s výrobci těchto tanků.
Celkem tak česká armáda získá minimálně 61 a maximálně 77 tanků Leopard 2A8 v šesti verzích. První tanky vojáci obdrží v roce 2028. Dodávky jsou plánovány do roku 2031.
Tankové vojsko citelně posílí
Zatím poslední roky se armáda spoléhala na udržování asi tří desítek zastarávajících tanků T-72M4CZ, už za pět let by měla disponovat minimálně 86 bojovými tanky Leopard 2. To je prakticky trojnásobná síla oproti současnému stavu.
|
Dvě brigády, F-35 a tisíce vojáků navíc. Česká armáda musí zesílit, stvrdilo NATO
Kromě nejmodernější verze 2A8 totiž armáda už bude mít ve výzbroji 42 tanků Leopard ve starší modifikaci 2A4. Celkem 28 z nich (+2 vyprošťovací) získalo Česko od Německa darem za českou vojenskou pomoc Ukrajině. A dalších 14 ministerstvo obrany nakupuje. Ty budou dodány do konce roku 2026.
„Tanky mají na moderním bojišti i nadále své nezpochybnitelné místo a jsou nezbytnou součástí moderní armády. Kvalita tanku Leopard 2A8 – od palebné síly přes ochranu posádky až po technologickou vyspělost – zajistí, že Armáda ČR získá špičkový nástroj pro obranu státu,“ podotkl už dříve náčelník generálního štábu Karel Řehka.
Obecně přitom platí, že pro středoevropskou zemi s modernizovanou armádou je ideální stav okolo 120–180 bojeschopných tanků, což znamená udržovat minimálně 2–3 tankové prapory moderní konstrukce. Pokud se v příštích letech obrana rozhodne využít opci, bude mít armáda rovnou stovku strojů bojových leopardů. K tomu pak 21 strojů na stejné platformě ve verzích ženijní, vyprošťovací, mostní a pro výcvik řidičů.