Kybersoutěž Kraje pro bezpečný internet letos probíhá už pojedenácté a hlavním cílem je zvýšit povědomí dětí o nebezpečí v on-line prostředí. Horkou letošní novinkou ovšem je zvláštní cena hlavního města Prahy pro nejaktivnější základní školu ve městě.

A jde o unikátní výhru - jízdu pro všechny žáky školy historickými tramvajemi pražského Dopravního podniku. Zvítězí ta škola, která bude mít největší podíl úspěšných absolventů základního kvízu soutěže.

Děti se do soutěže mohou přihlásit samy na webu pořadatele www.kpbi.cz. Nezvládnou to ale bez podpory rodičů, protože v souvislosti s nařízením GDPR je u žáků mladších 16 let vyžadován jejich souhlas se zpracováním osobních údajů. Žáci musí při registraci zadat kontaktní údaje na rodiče (telefon či e-mail).

„Umět se bezpečně pohybovat v on-line prostředí je velmi důležité, protože internet je dnes nedílnou součástí životů nás všech. Zároveň internet není jen místem pro získávání informací a zábavu, bohužel skrývá i mnoho úskalí a nebezpečí,“ uvedl k soutěži Lukáš Kintr, ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Právě jeho úřad soutěž zaštiťuje a vnímá ji jako důležitou aktivitu pro vzdělávání.

Soutěžní kvíz je připraven ve třech úrovních. Pro první a druhý stupeň základní školy a pro studenty středních škol. Smyslem kvízu je upozornit na rizika spojená s internetem a s bezpečným chováním v on-line prostoru.

Žáci a studenti se ovšem mohou také zapojit do náročnějšího Kvízu PLUS, který je určen zkušenějším a zvídavějším. Nejlepší postupují do krajského kola a dále pak do celostátního, kde se hraje a hodnotné ceny v podobě herních konzolí, dronů, tabletů či chytrých hodinek.

