    Rusko bylo a je největší hrozbou pro ČR, tvrdí poradce premiéra Kmoníček

    5. března 2026  12:02
    Rusko je nejvýraznější hrozbou pro Českou republiku, varoval poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček. Platilo to podle něj už před ruskou invazí na Ukrajinu v únoru roku 2022.  

    Poradce premiéra pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček na konferenci NBNS na Pražském hradě. (5. března 2026) | foto: Ondřej Charvát, natoaktual.cz

    „Čím je od nás Rusko geograficky dále, tím vyšší je naše vlastní bezpečnost,“ prohlásil poradce Kmoníček během národní konference Naše bezpečnost není samozřejmost v Míčovně Pražského hradu.

    Podle něj je nutné podporovat Ukrajinu, upozornil ale, že ale nejde o jedinou prioritu, které je nutné podřídit vše ostatní. Za hlavní strategickou prioritu národní bezpečnosti označil schopnost naučit se žít ve „skutečné realitě a nikoliv v politické reprezentaci reality“.

    „Stát musí reagovat rychleji.“ Pavel, Řehka či Havlíček hovořili na Hradě o bezpečnosti

    Vychází to podle něj z geopolitické pozice země, z prostředí menších států, které soupeří o vliv a jsou vystaveny větším státům – na východě i na západě.

    Výraznou prioritou by podle Kmoníčka měla být rovněž ekonomická bezpečnost ČR. Upozornil, že ekologické politiky nesmí znamenat ekonomickou sebevraždu Evropy. „Máme-li být bezpeční před nebezpečím z východu a dálného východu, musíme mít silnou armádu. A na tu musí mít stát takové finanční prostředky, jaké si za pomoci co nejlevnějších energií dokáže vydělat,“ řekl.

    Nedílnou součástí národní bezpečnosti pak podle něj musí do budoucna být funkční společenská smlouva o některých sdílených hodnotách – co obyvatelé od státu v této oblasti očekávají a co jsou schopní za to naopak dát. V této oblasti má podle Kmoníčka země nejvyšší vnitřní dluh. „Společnost je rozdělena na dvě poloviny. Tento konsenzus by měl být stejně prioritní jako například obranný rozpočet,“ konstatoval.

    Nejdůležitější a nejvíce podceňovaná je pak dle poradce pro národní bezpečnost viditelnost ČR – tedy spíše její neviditelnost. „Nejvíce jsem jako velvyslanec zápasil s nutností vysvětlovat naši existenci,“ konstatoval. Česká republika se proto podle Kmoníčka musí snažit investovat do své viditelnosti tak, aby byla nedílnou součástí světového společenství. A to bude vyžadovat navýšení rozpočtu ministerstva zahraničí.

    „Pro zahraniční partnery musíme být výjimeční a zajímaví. Stát o naší velikosti nemůže mít nudné lidi. Je to o flexibilitě diplomatů,“ vyzval.

    Samotný Kmoníček je poradcem pro národní bezpečnost od počátku roku. Ve funkci nahradil Tomáše Pojara. Právě ten měl dle Kmoníčka ojedinělé postavení i v evropském kontextu, protože de facto často zastupoval premiéra a někdy i ministra zahraničí. „To není a nemůže být moje role, já budu normální národně-bezpečnostní poradce, nikoliv muž zastupující jiné činitele ve vládě,“ odvětil Kmoníček na dotaz z publika.

    Konference se koná pod záštitami prezidenta republiky Petra Pavla, předsedy vlády Andreje Babiše, místopředsedy vlády a ministra zahraničí Petra Macinky, ministra obrany Jaromíra Zůny a ministra vnitra Lubomíra Metnara.

    Lubomír Světnička, Adéla Antošová, Veronika Říčanová, Aleš Šenk natoaktual.cz

