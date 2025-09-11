Půjde o naprostou raritu. Unikátní ukázku, která může pro našince patřit mezi vůbec poslední příležitosti legendární letoun se schopností kolmého startu a přistání vidět na vlastní oči.
Itálie jako letošní speciální partnerský stát vyšle na jubilejní 25. ročník Dnů NATO v Ostravě a Dnů Vzdušných sil Armády ČR hned dva tyto stroje. Dvoumístný cvičný ve verzi TAV-8B na statickou ukázku a druhý v modernizované bojové verzi AV-8B+ na leteckou dynamiku.
„Těší nás, že právě při letošním jubilejním ročníku budeme moci návštěvníkům nabídnout takto vzácné a speciální ukázky, které podtrhují mezinárodní prestiž akce,“ uvedl Zbyněk Pavlačík, hlavní organizátor akce, která se na mošnovském letišti uskuteční o víkendu 20. a 21. září. Vstup je tradičně zdarma.
Podle Pavlačíka je účast hned dvou strojů Harrier ve dvou unikátních variantách, navíc na dynamické i statické ukázce, naprosto mimořádná i na celoevropské poměry. „Jsme velmi vděční Itálii a jejím představitelům, že tímto posouvají prezentaci speciálního partnerského státu na další úroveň,“ dodal.
Letová ukázka Harrieru je velmi atraktivní a v dnešní době na evropských airshow velice sporadická. Čeští fanoušci mohli stroj na nebi vidět naposledy v roce 2010, tehdy díky derniéře letounu britského Královského letectva, které stroje tentýž rok vyřadilo po čtyřiceti letech ze služby. Dnes letouny provozují v Evropě už jen Španělsko a právě Itálie.
A navíc létají jen omezeně i v rámci své běžné služby, což jejich veřejné vystoupení činí skutečně jedinečným. Diváci tak budou mít vzácnou příležitost při manévrech znovu spatřit legendární stroj, který proslavil koncept kolmého startu a přistání, ale také možnost manévrovat ve vzduchu prakticky na místě. Umožňuje to unikátní konstrukce pohyblivých výstupních trysek motoru, které otáčejí a směrují tah motoru buď dozadu pro rychlý let, nebo dolů pro kolmý vzlet a přistání.
Za letovou ukázkou Harrieru stojí elitní jednotka italských námořních sil GRUPAER (Gruppo Aerei Imbarcati). Založena byla v roce 1991 a od té doby se zúčastnila celé řady zahraničních misí. „Vlci“, jak se pilotům z této jednotky přezdívá, za sebou mají ostré nasazení v Somálsku, na Balkáně, v Afghánistánu i při operacích v Libyi.
Harriery se z palub italských letadlových lodí Garibaldi a Cavour uplatnily v průzkumných, útočných i podpůrných rolích a nasčítaly tisíce letových hodin v bojových podmínkách. Účast jednotky GRUPAER na Dnech NATO tak podle organizátorů nabídne jedinečný pohled na více než tři dekády zkušeností s nasazením tohoto legendárního stroje v aliančních operacích.
Éra těchto strojů však právě definitivně končí a italské námořnictvo postupně letouny vyřazuje a nahrazuje nejmodernějšími letouny 5. generace F-35B, které mají jejich schopnost vertikálního vzletu a přistání nahradit.
Italské námořnictvo v dynamické ukázce předevde modernizovanou verzi AV-8B Harrier II+, která je vybavena víceúčelovým radiolokátorem APG-65, pokročilou avionikou a systémem FLIR pro plnohodnotné denní i noční nasazení. Letoun je schopen nést širokou škálu výzbroje o hmotnosti až 5 tun – od řízených střel vzduch-vzduch a vzduch-země až po laserem naváděné pumy či přesně naváděnou munici JDAM.
Harrier přitom po léta platí za symbol technologického pokroku a odvážné konstrukční koncepce. Jen pro zajímavost, šlo o první stroj, na jehož konstrukci byly ve velké míře využity kompozitní materiály s uhlíkovými vlákny (26% konstrukce), což snížilo hmotnost letounu o více jak 200 kilogramů v srovnání s klasickými materiály a zvyšilo potřebnou pevnost. Tehdy přelomové materiály byly použity na křídlech, směrovce, klapkách, nose letounu, přední části trupu a na ocasních plochách.