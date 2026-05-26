    Těžká brigáda je kritická, naléhá velitel NATO. Vyzval Česko k nové superschopnosti

    26. května 2026  18:33
    Vybudování těžké obrněné brigády je pro Českou republiku kriticky důležitým úkolem, uvedl vrchní velitel sil NATO v Evropě Alexus G. Grynkewich. Chválí Česko za pořízení letounů F-35 a muniční iniciativu. Pokud ruská válka na Ukrajině spěje ke svému konci, Rusko podle něj přezbrojí a poté přenese konflikt blíže k hranicím spojenců. Hlavní bezpečnostní výzvu ale vidí v Číně.  

    Vrchní velitel sil NATO v Evropě Alexus G. Grynkewich (uprostřed) s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou (26. května 2026) | foto: Eliška Prchlíkovánatoaktual.cz

    „Nyní máme čas se posílit a připravit se na to,“ vyzval Grynkewich během úterní expertní debaty s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou v pražském CEVRO Institutu.

    Podle amerického generála a vrchního velitele aliančních sil v Evropě (SACEUR) všichni znají své závazky z loňského summitu NATO v Haagu. „Česko má mít těžkou brigádu a další schopnosti a pro mě jako vrchního velitele je to kritická záležitost. Sám nikdo z nás nic nezvládne,“ apeloval.

    Rusko hledá slabiny, je to závod s časem, shodují se generálové i stratégové

    Vyzval k inovacím v obraně a rychlému zavádění nejmodernějších technologií. Zmínil konkrétně české univerzity a vědce. „Využijte to, je to vaše výhoda. Může být nová česká superschopnost,“ řekl.

    Grynkewich je bývalým pilotem stíhaček F-16 a F-22. Před rokem ho na velitelský post v Evropě nominoval americký prezident Donald Trump. Grynkewichův pradědeček uprchl v roce 1899 z Běloruska, které tehdy bylo součástí ruského impéria.

    Dobrou zprávou podle Grynkewiche je, že Rusko už zřejmě bylo od útoku na území NATO prozatím odrazeno. „Pokud ale bude Rusko schopné obnovovat své síly rychleji, než my budovat vlastní schopnosti, bude to problém,“ řekl. Klíčové je proto v tomto ohledu velice rychle nastartovat produkci obranného průmyslu.

    „Zabránit Rusku v útoku – to je úkol NATO,“ prohlásil. Absolutním základem pro odstrašení musí být podle něj schopnosti působit v multidoménových operacích, na souši, na nebi, na moři, ve vesmíru i kyberprostoru. Vyzdvihl přitom rozhodnutí Česka pořídit letouny 5. generace F-35.

    Na obranu je potřeba 3,7 procenta HDP

    Jako vrchního velitele ho ovšem prý trápí nedostatečná kapacita v pozemní oblasti. Cílem je mít takové schopnosti, které Rusko jednoznačně odradí od útoku na alianční území. „Rusko musí pochopit, že neuspěje,“ vyzval.

    Značné zkušenosti a inspiraci lze podle amerického generála hledat u ukrajinských obránců. Přiznal, že alianční velitelé byli velmi překvapení ukrajinskou schopností se adaptovat přímo na bojišti. Stejně tak schopností bleskově inovovat. Za absolutní základ při obraně ovšem označil ukrajinské dělostřelectvo. „Proto je česká muniční iniciativa tak důležitá,“ vyzdvihl.

    Varoval před nedostatečnými výdaji na obranu. Pocit urgence je podle něj na místě. „Za pět let už nebudeme mít čas, i kdybychom pak měli peníze. Máme analýzy k tomu, kolik peněz potřebujeme k vybudování našich schopností. Vyšlo nám zhruba 3,7 procenta HDP,“ vzkázal. To potvrdil i Řehka ve vztahu na Českou republiku.

    Soukromé peníze do obrany. Británie odemyká rychlé inovace a růst ekonomiky

    Řehka už delší dobu prakticky stejným způsobem takto varuje. „Rus je na trajektorii k válce s námi,“ zopakoval i v debatě s americkým generálem. Připomněl, že Rusko přešlo na válečnou ekonomiku, indoktrinuje mládež a směřuje vše ke konfliktu se Západem. Podle Řehky to nebude snadné změnit.

    Další vývoj ve vztahu s Ruskem bude záležet na výsledku války na Ukrajině. Ať už skončí válka jakkoliv, Rusko bude podle Řehky stále problém. Proto je důležité nyní budovat velmi silné odstrašení. „Ukrajina je klíčová pro to, kolik času mámě,“ řekl.

    Rusko a Čína způsobují chaos

    Řehka upozornil, že Evropa musí na jedné straně udržovat co nejsilnější transatlantické vztahy, co nejvíce angažovat USA na evropském kontinentu a zároveň se souběžně rychle vyzbrojit. „Není to o Trumpovi. USA nebudou schopny nám poskytnou vše, co potřebujeme. Nebude toho schopná ani další americká administrativa,“ dodal.

    V České republice ovšem podle svých slov bohužel zatím necítí takovou urgenci. „Země na západ od nás a tedy dál od Ruska mají ten pocit urgence daleko větší, než my,“ konstatoval.

    Bělorusko jako Putinova další karta. Scénáře jsou ale pro Lukašenka smrtící

    Zdůraznil, že s tím ale souvisí také ochota svou sílu využít. Vybudování konvenčního odstrašení v Evropě nebude zadarmo. „Musíme dát víc peněz na obranu ne kvůli splnění procent HDP, ale protože se potřebujeme vyzbrojit,“ uvedl.

    Grynkewich označil za hlavní bezpečnostní výzvu současnosti Čínu. Připomněl, že Peking má k dispozici už více bojových lodí než než Spojené státy. „A svou vojenskou sílu využijí ke zlu, nikoli k dobru,“ řekl.

    Rusko má silný zájem o Evropu, ale USA se podle něj vzhledem k čínským ambicím nemohou věnovat všemu najednou. „Vidíte sami, jaký chaos Rusko a Čína mohou způsobit, když se spojí,“ dodal v souvislosti s čínskou podporou ruské války na Ukrajině.

    Pokud Čína něco podnikne v Indopacifiku, Rusko se podle něj také rozhodne k nějaké akci.

    Lubomír Světnička, Eliška Prchlíková natoaktual.cz

