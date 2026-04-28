Zmařili jsme přípravu dvou vražd na území Litvy, uvedla v oficiální zprávě litevská kriminální policie. K zadržení prvních členů skupiny došlo už loni 12. března. Kvůli probíhajícímu vyšetřování ovšem litevské úřady informaci zveřejnily až nyní. A připojily další závažné poznatky.
„Vyšetřování prokázalo přímé vazby vykonavatelů na objednavatele, kteří jednají v zájmu Hlavní správy rozvědky Generálního štábu Ozbrojených sil Ruské federace (GRU),“ uvedla centrála kriminální policie.
|
Operace Masquerade. Zpravodajci zasáhli proti ruským hackerům napojeným na GRU
Zadrženo bylo devět osob a po dalších čtyřech policie pátrá. Jde o občany Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Gruzie, Lotyšska, Moldavska a Řecka, kteří buď v Litvě dlouhodobě žili, nebo do země přicestovali „splnit úkoly“.
Litevská hlavní prokuratura je viní z nelegálního shromažďování informací o několika osobách, přípravy vražd, účasti v organizované teroristické skupině a jejím vedení, verbování k teroristickým útokům a financování a podpoře terorismu. Podle informací kriminální policie a bezpečnostní služby byli zadržení součástí spletité zločinecké sítě.
Skupina měla už od léta 2024 tajně shromažďovat informace o potenciálních obětech a používat při tom speciální sledovací prostředky. Do hledáčku litevských bezpečnostních služeb se skupina dostala loni na jaře poté, co se na policii obrátil ruský občan žijící v Litvě. Ve svém automobilu totiž objevil sledovací zařízení. Kriminalisté poté zjistili, že oznamovateli skutečně hrozí reálné nebezpečí. Jeho identitu dosud úřady tají.
Další vyšetřování ukázalo, že stejná skupina plánovala i další vraždu litevského občana. „V obou případech byly oběti vybrány kvůli jejich politickým názorům a související činnosti,“ uvedla kriminální policie.
Oba hlavní vykonavatelé plánovaných vražd – řečtí občané, z nichž jeden má i ruské občanství – jsou napojeni na kriminální prostředí. V Litvě aktivně udržovali kontakty s místními zločineckými strukturami, se kterými se radili, jak se dostat do obydlí obětí a na jejich pracoviště, probírali únikové trasy nebo jak si obstarat zbraně a následně se jich zbavit.
Na zatčení hlavních členů se loni 12. března ve Vilniusu podílela kromě kriminální policie také antiteroristické jednotka „Aras“. Následná analýza získaných dat pak umožnila policii identifikovat další osoby zapojené do organizace a rozkrýt také financování skupiny.
Vyšetřování odhalilo, že skupina rovněž intenzivně shromažďovala údaje o vojenské infrastruktuře v Litvě a podílela se na organizaci žhářského útoku na vojenskou techniku určenou na pomoc Ukrajině. „Tyto akce byly plánovány a koordinovány jako součást širší teroristické činnosti,“ uvedla litevská policie.
Počátkem letošního roku pak bylo při společné mezinárodní policejní operaci zadrženo dalších několik podezřelých. Zásahy proběhly v Polsku, na Ukrajině a v Řecku.